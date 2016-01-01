تقلب موازين اللعبة.. دراسة تفجر مفاجأة عن فيروس كورونا.. فيديو

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عرضت فضائية العربية تقريرا عن طرق القضاء على فيروس كورونا .



فيروس كورونا الذى نشر الرعب في العالم أجمع وأثار أسئلة كثيرة حول طرق علاجه وهل يتحول لوباء عالمي؟



بحسب دراسات علمية متعددة أجريت حديثا كشفت عن وجود 4 طرق لمواجهة فيروس كورونا وفى حال فشلها يتحول المرض لمعضلة أمام العلم وربما يصبح وباء قاتل لا حل له.

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الطريقة الأولى لمواجهة فيروس كورونا هى أخذ خلايا مناعية من دم المصاب يجرى تعديلها وراثيا ثم تحقن مرة أخرى فى المريض للقضاء على الخلايا المصابة.تطوير لقاحات متعددة الاحتمالات أى لقاحات تتنبأ بالتغيرات الجينية للفيروس مستقبلا فمثلا فيروس كورونا الحالى هو نسخة جديدة من فيروس سابق وربما يتخذ تركيبة جديدة فى المستقبل.أما الطريقة الوقائية الرابعة تشمل تصميم دواء يستهدف الخلية المضيفة للفيروس بحيث تكون قادرة على ابتلاع الأجزاء المصابة منها قبل أن يتكاثر الفيروس وينتقل إلى خلايا أخرى.ويأتى اختبار علاجات موجودة أصلا هو الأقرب حلا لفيروس كورونا إذ أن الفيروسات عموما تتشارك بنفس التركيب وقد تصل نسب التشابه بينها 90 % وهو ما يعنى أن أدوية نقص المناعة يمكن لها احتواء فيروس كورونا لكنها تحتاج لتعديل أيضا للتعامل مع الفيروس الجديد وهو ما لم يحصل حتى الآن .يذكر أن آخر ما أعلنته السلطات الصينية حتى الآن أودى بحياة 717 شخصًا وارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا الجديد بعد تسجيل 2841 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في المقاطعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى أكثر من 34 ألف مصاب.