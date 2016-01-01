فيديو مرعب يثير الجدل من شوارع ووهان بعد تفشي كورونا بالمدينة

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تفشى فيروس كورونا

عرضت فضائية العربية مقطع فيديو من شوارع مدينة ووهان بعد تفشى فيروس كورونا.

أظهر الفيديو خلاء الشوارع تمامأ والمحال التجارية من أى مواطنين ذعرا من إصابتهم بعدوى فيروس كورونا وتركهم لسيارتهم دون حراسة وكأن الشوارع صحراء جرداء يكاد يسمع فيها حتى رنة ثقب الإبرة عند سقوطها على الأرض.

يأتي ذلك بعد تفشي المرض لدرجة بالغة الصعوبة فى مدينة ووهان الصينية هو الأمر الذى أثار الدهشة من وصول المواطنين لهذه الدرجة من الرعب حتى نزولهم للشوارع لتمضية حاجتهم اليومية.

وبحسب دراسات علمية متعددة أجريت حديثا كشفت عن وجود 4 طرق لمواجهة فيروس كورونا وفى حال فشلها يتحول المرض لمعضلة أمام العلم وربما يصبح وباء قاتل لا حل له.

يذكر أن آخر ما أعلنته السلطات الصينية حتى الآن أودى بحياة 717 شخصًا وارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا الجديد ..

وذلك بعد تسجيل 2841 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في المقاطعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى أكثر من 34 ألف مصاب.

المصدر: alarabiya

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