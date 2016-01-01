عرضت فضائية العربية مقطع فيديو من شوارع مدينة ووهان بعد تفشى فيروس كورونا.
أظهر الفيديو خلاء الشوارع تمامأ والمحال التجارية من أى مواطنين ذعرا من إصابتهم بعدوى فيروس كورونا وتركهم لسيارتهم دون حراسة وكأن الشوارع صحراء جرداء يكاد يسمع فيها حتى رنة ثقب الإبرة عند سقوطها على الأرض.
يأتي ذلك بعد تفشي المرض لدرجة بالغة الصعوبة فى مدينة ووهان الصينية هو الأمر الذى أثار الدهشة من وصول المواطنين لهذه الدرجة من الرعب حتى نزولهم للشوارع لتمضية حاجتهم اليومية.
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التعليقات على فيديو مرعب يثير الجدل من شوارع ووهان بعد تفشي كورونا بالمدينة
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