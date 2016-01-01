فضائح بالجملة.. استيلاء رئيس الكاف ورجاله على 24 مليون دولار من حسابات الاتحاد الافريقي



أحمد أحمد رئيس الكاف أحمد أحمد رئيس الكاف



كشف تقرير صحفي، اليوم، السبت، عن وجود فساد مالي كبير بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، بناء على التحقيقات التي أجرتها السنغالية فاطمة سامورا السكرتير العام للفيفا، خلال الأشهر الستة الماضية.



وذكر موقع" fifacolonialism" أن تقرير فاطمة سامورا عن الكاف، كشف عن اختفاء 24 مليون دولار من حسابات الاتحاد الأفريقي، دون وجود أي مستندات تثبت أين انفقت هذه الأمول.



وأضاف الموقع، أن أحمد أحمد رئيس الكاف ورجاله حاولوا التخلص من المستندات التي تثبت إهداراهم لـ 24 مليون دولار، لكن الفيفا نجح في إعادة هذه المستندات من خلال الاستعانة بمدققين قانونيين.

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وتابع التقرير، أن أحمد احمد ورجاله صرفوا هذه الاموال على رحلات وأمور ليس لها علاقة بكرة القدم، كما تم إيداع مبلغ 20 ألف دولار في الحسابات الشخصية لبعض رؤساء الاتحاد المحلية، وهو ما رفضه ئيس الاتحاد التونسي، وارسل خطابا رسميا برفضه الحصول على تلك الأموال.وكان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اعتف بوجود عمليات فساد داخل الكاف، وأكد أن الأيام القادمة ستكشف حقيقة ذلك.