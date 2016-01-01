كشف تقرير صحفي، اليوم، السبت، عن وجود فساد مالي كبير بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، بناء على التحقيقات التي أجرتها السنغالية فاطمة سامورا السكرتير العام للفيفا، خلال الأشهر الستة الماضية.
وذكر موقع" fifacolonialism" أن تقرير فاطمة سامورا عن الكاف، كشف عن اختفاء 24 مليون دولار من حسابات الاتحاد الأفريقي، دون وجود أي مستندات تثبت أين انفقت هذه الأمول.
وأضاف الموقع، أن أحمد أحمد رئيس الكاف ورجاله حاولوا التخلص من المستندات التي تثبت إهداراهم لـ 24 مليون دولار، لكن الفيفا نجح في إعادة هذه المستندات من خلال الاستعانة بمدققين قانونيين.
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التعليقات على فضائح بالجملة.. استيلاء رئيس الكاف ورجاله على 24 مليون دولار من حسابات الاتحاد الافريقي
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