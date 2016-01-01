يغفل الرجال عن بعض الافعال في التحضير ليوم زفافهم التي لا غنى عنها بالنسبة لكل العريس للحصول على مظهر زفاف مثالي، وقدم موقع " indianexpres" بعض الاشياء التي يغفل عنها العريس قبل زفافه ويجب ان تنتبه لها العروسة قبل الفرح.
ويُنصح بزيارة صالون الحلاقة الموثوق به قبل أسبوع على الأقل من حفلات الزفاف، بناءً على اختيارك للحلاقة، ومساحة الأسبوع ضرورية لأنها ستتيح الوقت للشعر للتكيف مع شخصيتك.
كما ينصح بتبادل الاتصالات المناسبة مع مصفف الشعر للحصول على قصة شعر الزفاف المثالية، والتمسك بحلاقة الشعر التي تم اختبارها وتجربتها وتجنب التجريب قبل يوم الزفاف مباشرة ، لأنه في يوم من الأيام ، لا يمكنك تحمل تكاليف التصفيف. لا يوجد شيء أسوأ من يوم سييء.
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التعليقات على خلي بالك ياعروسة.. أشياء يغفل عنها العريس قبل زفافه
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