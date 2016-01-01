العثور على مخلوق غامض بدون عيون وله أسنان ضخمة .. شاهد ملامحه



مخلوق غامض مخلوق غامض

عثر سكان محليون بجنوب ولاية "كارولينا"، الامريكية مخلوق غامض بدون عيون وذات اسنان كبيرة وجسد غريب ومرعب، وذلك اثناء مشيهم بأحد الحدائق.



يعتقد أن هذا الحيوان، بحجم كلب صغير تقريبًا ، قد تم جرفه في متنزه ميلتون بيتر ديميتر ، بالقرب من مدينة تشارلستون الأمريكية بولاية ساوث كارولينا.



تظهر الصور التي التقطتها إريكا قسطنطين حين كانت تسير مع كلبتها أن المخلوق قد تحول إلى عظام تقريبًا ، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار".

وقالت إريكا للصحيفة انها كنت تسير مع كلبتها داخل الحديقة ، لافتة إلى انها رأت كلبتها تشمشم على شئ ما، مما دفعها هذا الامر إلى الذهب إلى كلبتها وتفحص الامر لتعثر بعدها على المخلوق الغريب ميتًا داخل الحديقة.



