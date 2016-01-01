عثر سكان محليون بجنوب ولاية "كارولينا"، الامريكية مخلوق غامض بدون عيون وذات اسنان كبيرة وجسد غريب ومرعب، وذلك اثناء مشيهم بأحد الحدائق.
يعتقد أن هذا الحيوان، بحجم كلب صغير تقريبًا ، قد تم جرفه في متنزه ميلتون بيتر ديميتر ، بالقرب من مدينة تشارلستون الأمريكية بولاية ساوث كارولينا.
تظهر الصور التي التقطتها إريكا قسطنطين حين كانت تسير مع كلبتها أن المخلوق قد تحول إلى عظام تقريبًا ، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على العثور على مخلوق غامض بدون عيون وله أسنان ضخمة .. شاهد ملامحه
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق