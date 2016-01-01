كارثة.. احذر شراء البصل المهبب بالأسود لخطورته وإصابتك بهذه الأمراض

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صورة الخبر: احذر شراء البصل المهبب بالأسود
احذر شراء البصل المهبب بالأسود

تنتشر بالاسواق انواع عديدة من البصل ولكن هناك بعض الانواع التي نجد عليها بعض العلامات السوداء التي تشبه الفحم، وتوضح الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري والزراعي ان هذه العلامات بالبصل تشير إلى وجود مرض فطري يسمي العفن الاسود ويطلق عليه فطر Aspergillus niger الاسبيراجلس نيجر

وأشارت إلى أنه يمكن ان يصل هذا الفطر وقت الزراعة إلى ساق البصلة اذا كان بها اي شروخ او شقوق، كما يساعد على وصول الفطر المؤذي بعض حشرات الأرض أو وقت الحرث باستخدام أي الة حادة وهو ما يؤدي لتكاثر الفطر ويسبب المرض.

وأضافت أنه يمكن أن يحدث بسبب سوء التخزين أيضا فيجب أن يكون التخزين في مكان بعيد عن الحرارة والرطوبة مكان جاف ونظيف وطراوة وخالي من اي حشرات.

وإصابة البصل بهذا العفن يؤدي إلى تقسيمها لمجموعة أفرع تسمي كونيديات تنزل عمودية علي سطح ورقه الثمرة وتكون بقع سودة تشبه الهباب أما على الورق الجاف الخارجي من الخارج أو علي جلد البصل نفسه من الداخل.

وأشارت إلى أن هذا الفطر قد يكون له مخاطر علي الصحة ويسبب بعض المشاكل المعوية في حالة الاستخدام غير النظيف ويفضل استبعاد البصل الذي يحتوي علي هذه العلامات للامان.

ونصحت د. سماح بشراء بصل سليم ونظيف ومضمون والأهم تخزينه في مكان جاف ونظيف واستهلاكه في وقت متقارب علي فترات طويله او بعيدة لأنه سهل الفساد.

المصدر: elbalad

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