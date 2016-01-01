تنتشر بالاسواق انواع عديدة من البصل ولكن هناك بعض الانواع التي نجد عليها بعض العلامات السوداء التي تشبه الفحم، وتوضح الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري والزراعي ان هذه العلامات بالبصل تشير إلى وجود مرض فطري يسمي العفن الاسود ويطلق عليه فطر Aspergillus niger الاسبيراجلس نيجر
وأشارت إلى أنه يمكن ان يصل هذا الفطر وقت الزراعة إلى ساق البصلة اذا كان بها اي شروخ او شقوق، كما يساعد على وصول الفطر المؤذي بعض حشرات الأرض أو وقت الحرث باستخدام أي الة حادة وهو ما يؤدي لتكاثر الفطر ويسبب المرض.
وأضافت أنه يمكن أن يحدث بسبب سوء التخزين أيضا فيجب أن يكون التخزين في مكان بعيد عن الحرارة والرطوبة مكان جاف ونظيف وطراوة وخالي من اي حشرات.
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التعليقات على كارثة.. احذر شراء البصل المهبب بالأسود لخطورته وإصابتك بهذه الأمراض
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