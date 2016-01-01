عاجل .. أمطار غزيرة وطقس شديد البرودة لمدة 48 ساعة



أمطار غزيرة أمطار غزيرة

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن تحسن الأحوال الجوية بدءا من يوم الثلاثاء المقبل، حيث تهدأ نشاط الرياح والاتربة على البلاد، وتنحصر فرص الامطار على السواحل الشمالية، فضلا عن حدوث ارتفاع نسبي في درجات الحرارة.



قالت إيمان شاكر، في تصريحات لـ "صدى البلد"، اليوم السبت، إن هناك استمرار لفرص سقوط الأمطار يومي الاحد والاثنين، على كافة الأنحاء لتشمل الوجه البحري والقاهرة، حيث تكون بين الخفيفة والمتوسطة، وغزيرة على السواحل الشمالية، يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة بمعدل يتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات عن معدلها الطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام.



وأوضحت خبيرة الارصاد الجوية، أن حالة الطقس سيكون بارد نهارا وشديد البرودة ليلا، يصاحبه شبورة على الطرق السريعة والزراعية، فضلا عن اضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط بسبب ارتفاع حركة الامواج لتصل إلى 4 أمتار.

