نتيجة لا تخطر ببالك.. شاهد ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم يوميًا؟

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الطماطم

الطماطم هي غذاء خارق كثيف المغذيات يقدم فائدة لمجموعة من الأنظمة الجسدية، محتواه الغذائي يدعم الجلد الصحي، وفقدان الوزن، وصحة القلب.

ووفقًا لموقع medicalnewstoday، يطلق على الطماطم بـ البندورة، وقبل 200 عام فقط كان يُعتقد أنها سامة في الولايات المتحدة نتيجة أن النبات ينتمي إلى عائلة الباذنجان السام.

تعد الطماطم رابع الخضراوات الأكثر شعبية في الأسواق الطازجة وراء البطاطس والخس والبصل، ولها فوائدها الصحية القوية ، وبها محتوى غذائي، وفوائد الطماطم الصحية:

- يساعد في الحفاظ على ضغط الدم الصحي
- تدعم صحة القلب
- تحميك من الإصابة بالسرطان
- تساعد الطماطم في حماية العينين من تلف الضوء
- عنصر أساسي في الجلد والشعر والأظافر

المصدر: موقع medicalnewstoday

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