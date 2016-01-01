تقنية للكشف عن الأحذية الرياضية المقلدة ونقص الأقنعة الطبية بسبب كورونا والمزيد

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تقنية للكشف عن الأحذية الرياضية المقلدة ونقص الأقنعة الطبية بسبب كورونا والمزيد

تقنية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد الأحذية الرياضية الأصلية من المقلدة في ثوانِِ، وفيروس كورونا يتسبب في نقص الأقنعة الطبية، هل فاتك ما حدث خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؟ إليك لمحات سريعة عن أبرز الأخبار التي تحتاج إلى معرفتها في أقل من دقيقتين:

استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد السلع الأصلية:

أصدرت شركة Entrupy تقنية جديدة تُسمى (Legit Check Tech) تعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأحذية الرياضية الأصلية – من العلامات التجارية Nike، وAdidas – في ثوانِِ، لتُسهل على متاجر الأحذية الرياضية التخلص من المنتجات المقلدة والتحقق من أن الأحذية التي تبيعها أصلية.

المصدر: اخبار التقنيه

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