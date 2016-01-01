4 عصائر طبيعية تحافظ على صحة مخك

تساعد مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في عدد من المشروبات الطازجة على حماية الذاكرة وتعزيز الانتباه والوقاية من ألزهايمر والخرف وغيرها من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة.
في الصفحات التالية، يستعرض "الكونسلتو" بعض العصائر الطبيعية التي تحافظ على صحة المخ، وفقًا لموقع "Mens health":
1-الموز
لا يتميز الموز فقط بمذاقه اللذيذ واعتباره مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية، بل يحافظ أيضًا على صحة المخ والأعصاب، ويقوي الانتباه والتركيز، وذلك لاحتوائه على كمية وفيرة من البوتاسيوم، لذا ينصح بتناول الموز الطازج أو شربه كعصير بالحليب.
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