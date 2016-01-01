

4 عصائر طبيعية تحافظ على صحة مخك 4 عصائر طبيعية تحافظ على صحة مخك

تساعد مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في عدد من المشروبات الطازجة على حماية الذاكرة وتعزيز الانتباه والوقاية من ألزهايمر والخرف وغيرها من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة.



في الصفحات التالية، يستعرض "الكونسلتو" بعض العصائر الطبيعية التي تحافظ على صحة المخ، وفقًا لموقع "Mens health":



1-الموز

لا يتميز الموز فقط بمذاقه اللذيذ واعتباره مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية، بل يحافظ أيضًا على صحة المخ والأعصاب، ويقوي الانتباه والتركيز، وذلك لاحتوائه على كمية وفيرة من البوتاسيوم، لذا ينصح بتناول الموز الطازج أو شربه كعصير بالحليب.

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2-التوتيعد التوت خيارًا رائعًا للاستمتاع بمخ سليم مع التقدم في العمر، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقي من تلف خلايا المخ والجسم بأكمله، فضلاً عن الفلافونويدات التي تساعد على وصول الدم إلى الدماغ، وبالتالي يحسن التوت من اتصال الخلايا ببعضها وتطور القدرة على التعلم والتذكر، وبالتالي يُراعى تناول كوب من عصير التوت يوميًا.3-البرتقاليساعد فيتامين سي الموجود في البرتقال على تعزيز نشاط المخ وحمايته من التلف ومرض ألزهايمر وغيره من الأمراض المتعلقة بالتقدم في العمر، فضلاً عن مضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة خلايا المخ، ومن ثم يجب الحرص على شرب كوب من عصير البرتقال أو غيرها من الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي مثل الجوافة والكيوي والطماطم.