تصاب بالأمراض دائمًا؟.. 6 أسباب تضعف مناعة الجسم

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تصاب بالأمراض دائمًا؟.. 6 أسباب تضعف مناعة الجسم

يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بالأمراض بصورة متكررة، نتيجة ضعف الجهاز المناعي بالجسم، وذلك للعديد من العوامل، بعضها متعلق بالتغذية، وأخرى مرتبط بالممارسات الخاطئة التي نرتكبها يوميًا.

"الكونسلتو" يستعرض في الصفحات التالية، قائمة بأبرز الأشياء التي تضعف الجهاز المناعي، وفقًا لموقع "healthline".

1- نقص فيتامين د
ربطت دراسة حديثة نقص فيتامين د بالجسم بضعف المناعة، وأكدت أن مكملات فيتامين د تجعل الشخص أقل عرضة للإصابة بالتهاب الجهاز التنفسي الحاد، ويمكن الحصول على هذا الفيتامين أيضًا، بتناول أبرز مصادره من الأطعمة، مثل الأسماك الدهنية وصفار البيض، أو التعرض المستمر لأشعة الشمس.

2- الجفاف
يمثل الماء 60% من حجم الجسم، فمن البديهي عندما يصاب الإنسان بالجفاف، يظل يعاني من مشكلات في عملية التبول والهضم والتنفس، فضلًا الشعور الدائم بآلام شديدة بالعضلات والمفاصل، هذا بالإضافة إلى انخفاض ضغط الدم، واضطرابات ضربات القلب.

3- اضطرابات النوم
قلة النوم، قد تجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، لأن الجهاز المناعي أثناء النوم يطلق السيتوكينات، وهي عبارة عن بروتينات تكافح الشوارد الحرة المسببة للالتهابات بالجسم، ولذلك يجب الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم، لأن الحرمان منه قد يزيد من فرص الإصابة بالسمنة، والسكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

المصدر: الكونسلتو

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