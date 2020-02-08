تصاب بالأمراض دائمًا؟.. 6 أسباب تضعف مناعة الجسم

يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بالأمراض بصورة متكررة، نتيجة ضعف الجهاز المناعي بالجسم، وذلك للعديد من العوامل، بعضها متعلق بالتغذية، وأخرى مرتبط بالممارسات الخاطئة التي نرتكبها يوميًا.
"الكونسلتو" يستعرض في الصفحات التالية، قائمة بأبرز الأشياء التي تضعف الجهاز المناعي، وفقًا لموقع "healthline".
1- نقص فيتامين د
ربطت دراسة حديثة نقص فيتامين د بالجسم بضعف المناعة، وأكدت أن مكملات فيتامين د تجعل الشخص أقل عرضة للإصابة بالتهاب الجهاز التنفسي الحاد، ويمكن الحصول على هذا الفيتامين أيضًا، بتناول أبرز مصادره من الأطعمة، مثل الأسماك الدهنية وصفار البيض، أو التعرض المستمر لأشعة الشمس.
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