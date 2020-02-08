

لمرضى السكري.. أعشاب وتوابل تحافظ على نسبة السكر بالدم لمرضى السكري.. أعشاب وتوابل تحافظ على نسبة السكر بالدم

العلاج الدوائي بالأنسولين، أمر لا بد منه للحفاظ على نسبة السكر بالدم، ولكن تلعب التغذية السليمة دورًا مهمًا أيضًا في حياة مريض السكري، فهناك العديد من الأعشاب الطبيعية والتوابل التي يمكن الاعتماد عليها، للحفاظ على مستويات الجلوكوز بالجسم.



"الكونسلتو" يستعرض في الصفحات التالية، قائمة بأبرز التوابل والأعشاب التي تساهم في ضبط نسبة السكر بالدم، وفقًا لموقع "Biocoreopen.org".



1- القرفة

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أظهرت دراسة نشرت عام 2013، أن القرفة مفيدة للأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثاني، لمحتواها العالي من مركبات البولي فينول، التي تساهم في ضبط نسبة السكر بالدم، فضلًا عن دورها في خفض نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية بالجسم.2- الحلبةأكدت دراسة أجريت عام 2009، ونشرت نتائجها في المجلة الدولية لأبحاث الفيتامينات والتغذية، أن بذور الحلبة تمثل أهمية كبيرة لمرضى السكري، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، والتي تعمل على إبطاء امتصاص الجسم للكربوهيدرات والسكريات، مما يعود بالنفع على ضبط نسبة السكر بالدم، والتقليل من فرص ارتفاعه عن مستواه الطبيعي.وأثبتت العديد من التجارب السريرية، أن بذور الحلبة يمكن أن تحسن من أعراض التمثيل الغذائي المرتبطة بمرض السكري بنوعيه الأول والثاني، عن طريق خفض نسبة السكر في الدم، وتحسين مستويات الجلوكوز بالجسم3- الزنجبيليتميز الزنجبيل باحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تحسن من حساسية الأنسولين بالجسم، كما تعمل على ضبط نسبة السكر بالدم، وتقوم بتحسين مستويات الكوليسترول، مما يساهم في التخلص من السمنة، أحد أسباب الإصابة بالسكري من النوع الثاني.