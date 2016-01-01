أسعار السيارات في السعودية ..
تشهد أخبار السيارات وأسعار السيارات في مصر والعالم كثيرًا من المتغيرات التي تؤثر عليها هبوطًا وارتفاعًا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.
ونقدم لكم أسعار السيارات اليوم في السعودية .
اسعار السيارات في السعودية 2020
أسعار شيفروليه 2020 في السعودية
شيفرولية سبارك
تبدا من 48.900 ألف ريال حتى 59.000 ريال لأعلى فئة.
شيفرولية تراكس
تبدأ من 73.900 ألف ريال حتى 87.000 ريال لأعلى فئة.
شيفروليه ماليبو
تبدا من 81.900 ألف ريال حتي 145.500 ريال لاعلي فئة
شيفروليه اكوينوكس
تبدأ من 82.635 ألف ريال حتي 130.000 ريال لاعلي فئة
شيفروليه تريل بليزر
تبدأ من 95.900 ألف ريال حتى 126.000 ريال لأعلى فئة.
شيفروليه ترافيس
تبدا من 107.835 الف ريال حتي 195.000 ريال لأعلى فئة.
شيفروليه أميالا
تبدا من 111.320 ألف ريال حتى 158.900 ريال لأعلى فئة.
شيفروليه بليزر
تبدأ من 114.500 ألف ريال حتى 175.000 ريال لأعلى فئة.
شيفروليه سيلفرادو
تبدأ من 119.647 ألف ريال حتى 241.500 ريال لأعلى فئة.
شيفروليه كمارو
تبدأ من 151.800 ألف ريال حتى 316.100 ريال لأعلى فئة.
شيفروليه تاهو
تبدأ من 153.720 الف ريال حتي 275.000 ريال لأعلى فئة.
شيفروليه سوبربان
تبدأ من 164.220 ألف ريال حتى 275.000 ريال لأعلى فئة.
شيفروليه كورفيت
تبدأ من 320.900 ألف ريال حتى 455.900 ريال لأعلى فئة.
أسعار كيا 2020 في السعودية
كيا بيكانتو
تبدأ من 38.745 ريال حتي 53.865 ريال لاعلي فئة
كيا بيجاس
تبدأ من 41.475 ريال حتي 43.575 ريال لاعلي فئة
كيا ريو
تبدأ من 48.900 ريال حتي 61.000 ريال لاعلي فئة
كيا سيراتو
تبدأ من 57.500 ريال حتي 82.458 ريال لأعلى فئة.
كيا اوبتيما
تبدأ من 68.700 ريال حتى 109.500 ريال لأعلى فئة.
كيا سول
تبدأ من 72.030 ريال حتى 75.180 ريال لأعلى فئة.
كيا سبورتاج
تبدأ من 65.100 ريال حتي 81.410 ريال لأعلى فئة.
كيا سورينيو
تبدأ من 87.500 ريال حتي 132.300 ريال لأعلى فئة.
كيا كرنفال
تبدأ من 89.900 ريال حتى 140.735 ريال لأعلى فئة.
كيا كادنزا
تبدأ من 98.595 ريال حتي 125.100 ريال لأعلى فئة.
كيا كارينز
تبدأ من 103.500 ريال حتى 118.050 ريال لأعلى فئة.
كيا كورس
تبدأ من 38.745 ريال حتى 53.865 ريال لأعلى فئة.
أسعار هيونداي 2020 في السعودية
هيونداي اكسنت
تبدأ من 84.500 ريال حتي 55.000 ريال لأعلي فئة
هيونداي كريتا
تبدأ من 60.900 ريال حتي 100.500 ريال لاعلي فئة
هيونداي الينترا
تبدأ من 58.900 ريال حتي 67.900 ريال لاعلي فئة
هيونداي سوناتا
تبدأ من 74.745 ريال حتي 95.865 ريال لاعلي فئة
هيونداي توسان
تبدأ من 78.450 ريال حتي 117.500 ريال لاعلي فئة
هيونداي ازيرا
تبدأ من 102.800 ريال حتي 144.000 ريال لاعلي فئة
هيونداي سانتافي
تبدأ من 110.900 ريال حتي 147.500 ريال لاعلي فئة
أسعار ميتسوبيشي 2020 في السعودية
ميتسوبيشي اتراج
بسعر 30.999 ريال
ميتسوبيشي L 200
تبدأ من 58.799 ريال حتي 85.000 ريال لاعلي فئة
ميتسوبيشي اكليبس كروس
تبدأ من 77.700 ريال حتي 87.000 ريال لاعلي فئة
ميتسوبيشي اوت لاندر
تبدأ من 80.850 ريال حتي 100.500 ريال لاعلي فئة
ميتسوبيشي مونتريرو
تبدأ من 110.250 ريال حتي 130.000 ريال لاعلي فئة
ميتسوبيشي باجيرو
تبدأ من 113.400 ريال حتي 121.350 ريال لاعلي فئة
أسعار السيارات الصينية في السعودية
byd
بي واي دي f3
بسعر 44.000 ريال حتي 49.835 ريال لاعلي فئة
بي واي دي f7
بسعر 67.500 ريال حتي 75.000 ريال لاعلي فئة
أسعار شيري 2020 في السعودية
شيري تيجو 3
بسعر 30.345 ريال
شيري تيجو 2
بسعر 49.900 ريال
شيري اريزو 6
بسعر 58.675 ريال
شيري تيجو e5
بسعر 67.500 ريال
شيري تيجو 7
بسعر 72.222 ريال
شيري تيجو 8
بسعر 77.777 ريال
التعليقات على أسعار السيارات في السعودية ..
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق