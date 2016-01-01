

أسعار السيارات في السعودية .. أسعار السيارات في السعودية ..

تشهد أخبار السيارات وأسعار السيارات في مصر والعالم كثيرًا من المتغيرات التي تؤثر عليها هبوطًا وارتفاعًا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.



ونقدم لكم أسعار السيارات اليوم في السعودية .



اسعار السيارات في السعودية 2020

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أسعار شيفروليه 2020 في السعوديةشيفرولية سباركتبدا من 48.900 ألف ريال حتى 59.000 ريال لأعلى فئة.شيفرولية تراكستبدأ من 73.900 ألف ريال حتى 87.000 ريال لأعلى فئة.شيفروليه ماليبوتبدا من 81.900 ألف ريال حتي 145.500 ريال لاعلي فئةشيفروليه اكوينوكستبدأ من 82.635 ألف ريال حتي 130.000 ريال لاعلي فئةشيفروليه تريل بليزرتبدأ من 95.900 ألف ريال حتى 126.000 ريال لأعلى فئة.شيفروليه ترافيستبدا من 107.835 الف ريال حتي 195.000 ريال لأعلى فئة.شيفروليه أميالاتبدا من 111.320 ألف ريال حتى 158.900 ريال لأعلى فئة.شيفروليه بليزرتبدأ من 114.500 ألف ريال حتى 175.000 ريال لأعلى فئة.شيفروليه سيلفرادوتبدأ من 119.647 ألف ريال حتى 241.500 ريال لأعلى فئة.شيفروليه كماروتبدأ من 151.800 ألف ريال حتى 316.100 ريال لأعلى فئة.شيفروليه تاهوتبدأ من 153.720 الف ريال حتي 275.000 ريال لأعلى فئة.شيفروليه سوبربانتبدأ من 164.220 ألف ريال حتى 275.000 ريال لأعلى فئة.شيفروليه كورفيتتبدأ من 320.900 ألف ريال حتى 455.900 ريال لأعلى فئة.أسعار كيا 2020 في السعوديةكيا بيكانتوتبدأ من 38.745 ريال حتي 53.865 ريال لاعلي فئةكيا بيجاستبدأ من 41.475 ريال حتي 43.575 ريال لاعلي فئةكيا ريوتبدأ من 48.900 ريال حتي 61.000 ريال لاعلي فئةكيا سيراتوتبدأ من 57.500 ريال حتي 82.458 ريال لأعلى فئة.كيا اوبتيماتبدأ من 68.700 ريال حتى 109.500 ريال لأعلى فئة.كيا سولتبدأ من 72.030 ريال حتى 75.180 ريال لأعلى فئة.كيا سبورتاجتبدأ من 65.100 ريال حتي 81.410 ريال لأعلى فئة.كيا سورينيوتبدأ من 87.500 ريال حتي 132.300 ريال لأعلى فئة.كيا كرنفالتبدأ من 89.900 ريال حتى 140.735 ريال لأعلى فئة.كيا كادنزاتبدأ من 98.595 ريال حتي 125.100 ريال لأعلى فئة.كيا كارينزتبدأ من 103.500 ريال حتى 118.050 ريال لأعلى فئة.كيا كورستبدأ من 38.745 ريال حتى 53.865 ريال لأعلى فئة.أسعار هيونداي 2020 في السعوديةهيونداي اكسنتتبدأ من 84.500 ريال حتي 55.000 ريال لأعلي فئةهيونداي كريتاتبدأ من 60.900 ريال حتي 100.500 ريال لاعلي فئةهيونداي الينتراتبدأ من 58.900 ريال حتي 67.900 ريال لاعلي فئةهيونداي سوناتاتبدأ من 74.745 ريال حتي 95.865 ريال لاعلي فئةهيونداي توسانتبدأ من 78.450 ريال حتي 117.500 ريال لاعلي فئةهيونداي ازيراتبدأ من 102.800 ريال حتي 144.000 ريال لاعلي فئةهيونداي سانتافيتبدأ من 110.900 ريال حتي 147.500 ريال لاعلي فئةأسعار ميتسوبيشي 2020 في السعوديةميتسوبيشي اتراجبسعر 30.999 ريالميتسوبيشي L 200تبدأ من 58.799 ريال حتي 85.000 ريال لاعلي فئةميتسوبيشي اكليبس كروستبدأ من 77.700 ريال حتي 87.000 ريال لاعلي فئةميتسوبيشي اوت لاندرتبدأ من 80.850 ريال حتي 100.500 ريال لاعلي فئةميتسوبيشي مونتريروتبدأ من 110.250 ريال حتي 130.000 ريال لاعلي فئةميتسوبيشي باجيروتبدأ من 113.400 ريال حتي 121.350 ريال لاعلي فئةأسعار السيارات الصينية في السعوديةbydبي واي دي f3بسعر 44.000 ريال حتي 49.835 ريال لاعلي فئةبي واي دي f7بسعر 67.500 ريال حتي 75.000 ريال لاعلي فئةأسعار شيري 2020 في السعوديةشيري تيجو 3بسعر 30.345 ريالشيري تيجو 2بسعر 49.900 ريالشيري اريزو 6بسعر 58.675 ريالشيري تيجو e5بسعر 67.500 ريالشيري تيجو 7بسعر 72.222 ريالشيري تيجو 8بسعر 77.777 ريال