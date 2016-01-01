بعد آخر تخفيض.. أسعار سيتروين ds من الوكيل..صور

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بعد آخر تخفيض.. أسعار سيتروين ds من الوكيل..صور

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات، التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب التغيرات المتتالية فـى أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار
السيارات.

citroen egypt
وفي هذا التقرير، نستعرض أسعار السيارات سيتروين ds اليوم في مصر.

ds egypt

ستروين ds5
ds5 تبدأ من 538.000 جنيه حتى 578.000 جنيه لأعلى فئة.

ستروين ds7
ds7 موديل 2020 تبدأ من 598.000 جنيه حتى 848.000 جنيه لأعلى فئة.

المصدر: صدى البلد

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