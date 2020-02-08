لن تتوقع.. مرض بسيط إهماله يؤدى إلى الوفاة

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لن تتوقع.. مرض بسيط إهماله يؤدى إلى الوفاة

يعد الضغط العصبى من الأمراض التى يتعرض لها الكثير من الأشخاص، ويشعرون بشكل عام بالتوتر الدائم وعدم الشعور بالراحة التامة نتيجة للتفكير أو ضغط العمل.

ولكن العديد من الأشخاص لا يعلمون النتائج السلبية التى يمكن أن يتعرض لها الجسم بسبب الضغط العصبى الحاد، وفقًا لما قدمة موقع "black doctor" منها إليكم أبرزها وهي:

- يمكن لزيادة الضغط العصبى بشكل مزمن أن تزيد من أحتمالات الإصابة بجلطات القلب بنسبة 25%.
- يشعر الشخص الذى يتعرض للضغط العصبى بشكل متكرر بتسارع فى ضربات القلب، والشعور بالأجهاد والتعب المزمن.
- يظهر بعض النتائج السلبية على بعض الأشخاص مثل عدم التركيز، وضعف الذاكرة، والدخول فى نوبات أكتئاب وتقلبات مزاجية.

- كما تحدث هذه الأشياء نتيجة زيادة هرمون الأدرينالين والكوتيزول للأستعداد لأستفبال الصدمات أو المواقف القوية.
- ولذلك يمكن للشخص الذى يتعرض للضغط العصبى بشكل زائد ومستمر أن يتوفى فى أى وقت.

المصدر: صدى البلد

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