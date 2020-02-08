

هنفطر إيه النهاردة؟.. فول بالفلفل وزيت الزيتون مع الفلافل الإسكندراني هنفطر إيه النهاردة؟.. فول بالفلفل وزيت الزيتون مع الفلافل الإسكندراني

لا تكتفى العديد من السيدات بتقديم وجبة الأفطار لأولادها، ولكن هناك الكثير منهن يحرصن على تقديم الأطباق التى تحتوى على فوائد الجسم لتفيد صحة أطفالها.



وذلك نقدم لكم طريقة عمل الفول بالفلفل وزيت الزيتون مع الفلافل الأسكندراني:



المقادير:

1 كوب

فول مدمس

1 حبة فلفل رومي مقطع

ربع كوب زيت زيتون

ملح

كمون

عصير ليمون

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خطوات التحضير:يوضع الفول في وعاء على النار حتى يسخن.يرفع من على النار، ويضاف إليه الفلفل وزيت الزيتون وعصير الليمون، ويقلب جيدًا.يتبل بالملح والكمون، ويقلب مرة أخرى.يوضع في الأطباق، ويقدم ساخن مع الخبز البلدي.المقادير لعمل الفلافل الإسكندرانيالعجينة:نصف كيلو فول مدشوش1 حبة بصل مفروم10 فصوص ثوم مفرومنصف كوب بقدونس مفرومنصف كوب كزبرة مفرومةربع كوب كرات مفرومربع كوب بصل أخضر مفروم2 معلقة كبيرة ملح2 معلقة كبيرة كزبرة مجففة1 معلقة كبيرة كمون1 معلقة كبيرة بيكينج باودرزيت للقليللحشو:-1 حبة بصل مفروم1 حبة طماطم مكعبات2 معلقة كبيرة شطةملحفلفل أسودكمونبابريكازيتللتغليف:سمسمشطةخطوات التحضير:-يغسل الفول جيدًا، ثم ينقع في الماء لمدة ليلة كاملة.يصفى الفول، ويوضع في الكبة، ويضاف إليه البصل والثوم والبقدونس والكزبرة الخضراء والبصل الاخضر والكرات، ويفرم جيدًا حتى ينعم.يتبل الخليط بالملح والكزبرة المجففة والكمون والبيكينج باودر، ويخلط جيدًا حتى يتجانس.في مقلاة على النار .. يوضع الزيت، ويضاف إليه البصل.يقلب البصل حتى يذبل، ثم يضاف إليه الطماطم، وتقلب حتى تتسبك.تتبل بالملح والكمون والفلفل الاسود والشطة والبابريكا، ويقلب جيدًا.يرفع من على النار، ويترك جانبًا ليبرد.يؤخذ مقدار من عجينة الطعمية ويشكل على هيئة كرة، ثم يتم عمل تجويف بداخلها.تحشى الطعمية بمقدار من خليط الحشوة، ويغلق عليها جيدًا.تمرر الطعمية في خليط السمسم والشطة ليغطيه.يوضع زيت غزير في مقلاة على النار حتى يسخن.توضع الطعمية في الزيت، وتقلب على الجانبين حتى تحمر وتنضج.ترفع على ورق مطبخ لتتخلص من الزيت الزائد.توضع في الطبق، وتقدم ساخنة مع سلطة الطحينة والخبز البلدي.