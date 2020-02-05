

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت 8 - 2 - 2020 أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت 8 - 2 - 2020

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم السبت 8 - 2 -2020، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.



وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العُملات الأجنبية والعربية، على النحو التالي:



استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم، السبت وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.73 للشراء و 15.83 للبيع.

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وسجل اليورو 17.34 جنيها للشراء 17.46 جنيها للبيع، بينما سجّل الجنيه الاسترلينى 20.58 جنيها للشراء 20.70 جنيها للبيع.وسجل الفرنك السويسرى 16.30 جنيه للشراء و16.19 جنيها للبيع، وبلغ الـ100 ين ياباني 14.49 جنيه للشراء و14.40 جنيها للبيع.