

عيار 24 يسجل 784 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبت 8-2- 2020 عيار 24 يسجل 784 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبت 8-2- 2020

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، السبت 8-2-2020.



واستقرت أسعار الذهب فى منتصف التعاملات اليوم، السبت 8 فبراير، مسجلة 686 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21، وهو العيار الرئيسى لسوق الصاغة فى مصر.



أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18: 588 جنيها.



عيار 21: 686 جنيها.



عيار 24: 784 جنيها.



الجنيه الذهب: 5488 جنيها.



أوقية الذهب: 1559 دولارا.