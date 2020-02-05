عيار 24 يسجل 784 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبت 8-2- 2020

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صورة الخبر: عيار 24 يسجل 784 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبت 8-2- 2020
عيار 24 يسجل 784 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبت 8-2- 2020

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، السبت 8-2-2020.

واستقرت أسعار الذهب فى منتصف التعاملات اليوم، السبت 8 فبراير، مسجلة 686 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21، وهو العيار الرئيسى لسوق الصاغة فى مصر.

أسعار الذهب اليوم في مصر
عيار 18: 588 جنيها.

عيار 21: 686 جنيها.

عيار 24: 784 جنيها.

الجنيه الذهب: 5488 جنيها.

أوقية الذهب: 1559 دولارا.

المصدر: صدى البلد

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