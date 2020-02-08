حظك اليوم السبت 8-2-2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

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حظك اليوم السبت 8-2-2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم السبت 8- 2- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

وفيما يلي حظك اليوم السبت 8-2- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:

برج الحمل
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع داعم مما يساعدك على تحقيق النجاح والقيام بمناورات ناجحة كي تصل لهدفك.
عاطفيا: فينوس في برجك واليوم مثالي لإظهار مشاعرك وتوطيد علاقة عاطفية.

برج الثور
عاطفيا واجتماعيا: اليوم قد يساعدك الفلك على اكتشاف عدم إخلاص البعض.
مهنيا وعائليا: الشمس والقمر في مربع برجك.. لا تبدأ جديدا ولا تهمل واجباتك المهنية والعائلية.

برج الجوزاء
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يعدك بالتوافق العاطفي والعلاقات الهادئة مع الأقارب والأصدقاء.
مهنيا: في دنيا الأعمال كل شيء يمضي على ما يرام إذا قمت بما عليك.

برج السرطان
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تتصرف بحكمة وحذر في الأمور المهنية والمالية.
عاطفيا: فينوس في وضع معاكس وقد تدفعك لمقاومة كل شيء.. حاول أن تكون مرنا.

برج الأسد
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك ويمدك ذلك بالقوة والثقة.. فانطلق اليوم كما يحلو لك.
عاطفيا: تعطي اهتماما كبيرا لمظهرك وتبرز شخصيتك وتؤثر ببساطة في الجنس الآخر.
برج العذراء
مهنيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك أن تتجنب الزهو بنفسك وأن تعمل في سرية وكتمان.
عاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للوحدة وقد تفتر مشاعرك، اصبر يومين لتتحسن الأحوال.

برج الميزان
مهنيا وماليا: الشمس في وضع داعم ويدفعك ذلك لتحقيق النجاح وتسيطر جيدا على أدواتك.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الأصدقاء يعدك بتوافق حقيقي مع المحيطين بك مما يشعرك بالسعادة.

برج العقرب
مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس ومهما كانت الضغوط بوسعك أن تتغلب عليها بذكائك.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق فلا تكن قاسيا في تعاملاتك وسيطر على عدوانيتك.

برج القوس
ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ ويعدك بيوم حافل بالنشاطات والنقاشات أو تتفاوض جيدا مع أجانب.
عاطفيا وعائليا: فينوس في منزل الحب تدعم علاقاتك وتعرف كيف تؤثر فيمن حولك.

برج الجدي
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. تتمتع اليوم بالقدرة على التخطيط جيدا لمستقبلك ولتنمية علاقاتك، فقط لا تعلن خططك.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك للتركيز على كيفية استثمار أموالك ومواهبك وتقنع البعض بدعمك.

برج الدلو
عاطفيا: إذا كنت متزوجا كن متسامحا مع شريك حياتك ولا تبالغ في انفعالاتك وطلبك للمثالية.
مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يجعلك مشوشا وعليك أن تزن كل قرار تتخذه ولا تغامر.

برج الحوت
عاطفيا واجتماعيا: عطارد في برجك يعدك بلقاءات تلعب دورا أساسيا في تطورك وقد تجد حلا لمشاكل عالقة.
مهنيا وعائليا: القمر بمنزل العمل يدفعك نحو الاهتمام بواجباتك العائلية وشئونك المهنية.. اعتمد اليوم على ما لديك من قوة ملاحظة ترشدك.

المصدر: صدى البلد

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