

حظك اليوم السبت 8-2-2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي حظك اليوم السبت 8-2-2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم السبت 8- 2- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.



وفيما يلي حظك اليوم السبت 8-2- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:



برج الحمل

مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع داعم مما يساعدك على تحقيق النجاح والقيام بمناورات ناجحة كي تصل لهدفك.

عاطفيا: فينوس في برجك واليوم مثالي لإظهار مشاعرك وتوطيد علاقة عاطفية.

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برج الثورعاطفيا واجتماعيا: اليوم قد يساعدك الفلك على اكتشاف عدم إخلاص البعض.مهنيا وعائليا: الشمس والقمر في مربع برجك.. لا تبدأ جديدا ولا تهمل واجباتك المهنية والعائلية.برج الجوزاءعاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يعدك بالتوافق العاطفي والعلاقات الهادئة مع الأقارب والأصدقاء.مهنيا: في دنيا الأعمال كل شيء يمضي على ما يرام إذا قمت بما عليك.برج السرطانمهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تتصرف بحكمة وحذر في الأمور المهنية والمالية.عاطفيا: فينوس في وضع معاكس وقد تدفعك لمقاومة كل شيء.. حاول أن تكون مرنا.برج الأسدمهنيا واجتماعيا: القمر في برجك ويمدك ذلك بالقوة والثقة.. فانطلق اليوم كما يحلو لك.عاطفيا: تعطي اهتماما كبيرا لمظهرك وتبرز شخصيتك وتؤثر ببساطة في الجنس الآخر.برج العذراءمهنيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك أن تتجنب الزهو بنفسك وأن تعمل في سرية وكتمان.عاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للوحدة وقد تفتر مشاعرك، اصبر يومين لتتحسن الأحوال.برج الميزانمهنيا وماليا: الشمس في وضع داعم ويدفعك ذلك لتحقيق النجاح وتسيطر جيدا على أدواتك.عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الأصدقاء يعدك بتوافق حقيقي مع المحيطين بك مما يشعرك بالسعادة.برج العقربمهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس ومهما كانت الضغوط بوسعك أن تتغلب عليها بذكائك.عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق فلا تكن قاسيا في تعاملاتك وسيطر على عدوانيتك.برج القوسماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ ويعدك بيوم حافل بالنشاطات والنقاشات أو تتفاوض جيدا مع أجانب.عاطفيا وعائليا: فينوس في منزل الحب تدعم علاقاتك وتعرف كيف تؤثر فيمن حولك.برج الجديعاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. تتمتع اليوم بالقدرة على التخطيط جيدا لمستقبلك ولتنمية علاقاتك، فقط لا تعلن خططك.مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك للتركيز على كيفية استثمار أموالك ومواهبك وتقنع البعض بدعمك.برج الدلوعاطفيا: إذا كنت متزوجا كن متسامحا مع شريك حياتك ولا تبالغ في انفعالاتك وطلبك للمثالية.مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يجعلك مشوشا وعليك أن تزن كل قرار تتخذه ولا تغامر.برج الحوتعاطفيا واجتماعيا: عطارد في برجك يعدك بلقاءات تلعب دورا أساسيا في تطورك وقد تجد حلا لمشاكل عالقة.مهنيا وعائليا: القمر بمنزل العمل يدفعك نحو الاهتمام بواجباتك العائلية وشئونك المهنية.. اعتمد اليوم على ما لديك من قوة ملاحظة ترشدك.