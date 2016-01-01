لو عايز تجيب هدية الفلانتين ومتدفعش أكتر من 200 جنيه.. 4 أفكار اختار منها



هدايا عيد الحب هدايا عيد الحب

يستعد خلال هذه الأيام كل حبيبين لشراء هدايا عيد الحب الذى يحتفل به العالم يوم 14 من الشهر الجارى، لذا يبحث كل طرف فى العلاقة على طريقة يمكنه من خلالها إسعاد الطرف الآخر، عن طريق تقديم هدية تسعد قلبه وتشعره بالاهتمام، ونظراً لأن هناك العديد من الأشخاص ممن يبحثون عن هدايا بأسعار مناسبة تتراوح ما بين الـ100 والـ200 جنيه، نقدم لك عدة اختيارات يمكنك انتقاء هدية من بينها إذا كانت ميزانيتك لا تسمح بشراء غالية الثمن.



بوكيه الورد:

يعد الورد أحد أبرز الهدايا التى يمكن تقديمها للشريك فى عيد الحب، حيث يسعد به طرفا العلاقة بشكل كبير ويعتبرانه دليلاً على الحب، لذا إذا كنت تبحث عن تقديم هدية بسيطة وغير مكلفة، فقم بتقديم بوكيه ورد ذى لفة مختلفة، أو من خلال وضع الورد فى صندوق يعطى هديتك شكلاً مختلفاً وجذابا.



