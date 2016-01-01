يحرص الكثير من الأشخاص على تجديد تصميمات الديكورات بمختلف غرفة النوم، وذلك للتخلص من الشعور بالملل من رؤية نفس الألوان بشكل يومى، لذلك يطالع مختلف مجلات الديكور أو المواقع المهتمة بهذا المجال، لمعرفة كل ما هو جديد في أشكال الديكور، لذلك نتعرف في هذا التقرير على أحدث ديكورات غرف النوم لعام 2020، وفقاً لما ذكره موقع "collectedinterior".
أحدث ديكورات غرف النوم لعام 2020
مفارش صوف وباركيه
يعتبر أحدث تصميمات ديكور غرف النوم لعام 2020، هو فرش أرضية الغرفة بمفرش صوف، مع وضع قطع أثاث مصنوعة من الخشب المصممة بشكل هندسى، مع وضع وسائد كبيرة الحجم، على أن يتم فرش الأرضية بـ "باركيه".
ورق حائط ولوحات فنية
يعتبر أحدث تصميمات ديكور غرف النوم أيضاً طلاء الغرفة باللون الأبيض أو استخدام ورق الحائط وتعليق اللوحات الفنية، والمفارش الملونة أو مطبوع عليها رسومات مثل الزهور، جلد النمر، مع وضع مزهرية على جانبي السرير.
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التعليقات على أحدث ديكورات غرف النوم لعام 2020.. السجادة الصوف وورق الحائط رجعوا موضة
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