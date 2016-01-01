

أحدث ديكورات غرف النوم لعام 2020.. السجادة الصوف وورق الحائط رجعوا موضة أحدث ديكورات غرف النوم لعام 2020.. السجادة الصوف وورق الحائط رجعوا موضة

يحرص الكثير من الأشخاص على تجديد تصميمات الديكورات بمختلف غرفة النوم، وذلك للتخلص من الشعور بالملل من رؤية نفس الألوان بشكل يومى، لذلك يطالع مختلف مجلات الديكور أو المواقع المهتمة بهذا المجال، لمعرفة كل ما هو جديد في أشكال الديكور، لذلك نتعرف في هذا التقرير على أحدث ديكورات غرف النوم لعام 2020، وفقاً لما ذكره موقع "collectedinterior".



أحدث ديكورات غرف النوم لعام 2020

مفارش صوف وباركيه

يعتبر أحدث تصميمات ديكور غرف النوم لعام 2020، هو فرش أرضية الغرفة بمفرش صوف، مع وضع قطع أثاث مصنوعة من الخشب المصممة بشكل هندسى، مع وضع وسائد كبيرة الحجم، على أن يتم فرش الأرضية بـ "باركيه".



ورق حائط ولوحات فنية

يعتبر أحدث تصميمات ديكور غرف النوم أيضاً طلاء الغرفة باللون الأبيض أو استخدام ورق الحائط وتعليق اللوحات الفنية، والمفارش الملونة أو مطبوع عليها رسومات مثل الزهور، جلد النمر، مع وضع مزهرية على جانبي السرير.

تعليق لوحة فنية أو سبورةيفضل أيضاَ تعليق لوحات فنية أعلى السرير أو تعليق سبورة سوداء اللون مرسوم عليها الرسومات أو "شخبطة" الأطفال.أريكة وورق حائطتحقيق الشعور بالراحة والاسترخاء، يفضل وضع أريكة بآخر السرير، واستخدام ورق حائط بدلاً من طلاء الجدران، مع وضع مفارش أو بطانيات ذات ألوان هادئة ومريحة للأعصاب.زهور ذات ألوان داكنةتعليق لوحات لرسومات هندسية، وإضافة مزهرية مليئة بالزهور ذات الألوان الداكنة، ووضع ورق حائط بدلاً من طلاء الجدران، ووضع مفارش من المصنوعة من الفرو.طلاء الجدران بألوان أحاديةيعتبر أحدث تصميمات ديكور غرف النوم لهذا العام، هو طلاء الجدران بألوان أحادية، والتي تتيح الحرية لإختيار ألوان ديكور الغرفة.الإضاءة الذكيةيمكن استخدام الإضاءات الذكية، التي تساعد على إضاءة الغرفة مع وضع غرفة نوم مصنوعة من الخشب السادة.











