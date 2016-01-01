قطرى يعتدى على سائق بالضرب ويبث الواقعة على تويتر..فيديو



قطرى يعتدى على سائق بالضرب قطرى يعتدى على سائق بالضرب

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو لمواطن قطرى، يقوم بضرب سائق داخل سيارته، وتصوير واقعة الضرب والسحل وبثها بشكل مباشر على مواقع التواصل .



وتسبب مقطع الفيديو فى إثارة حالة من الغضب الشديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على مستوى العالم ، مؤكدين أن هذا المقطع أظهر مدى التعامل القطرى مع العاملين هناك، وما يتعرضون له من انتهاكات وضرب وسحل من أجل المعيشة في إمارة تميم بن حمد ونظامه.



وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعى بمحاكمة هذا المواطن القطرى ، وما فعله من جرم يعاقب عليه القانون، من انتهاك لسائق وسحله والاعتداء عليه وتصوير الواقعة وبثها عبر مواقع التواصل .

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https://twitter.com/Bintalnaimi45/status/1225563631322124294