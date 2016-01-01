

بذور عباد الشمس مفيدة من "أجل الجمال" بذور عباد الشمس مفيدة من "أجل الجمال"

أعلنت تامارا برونتسيفا، اختصاصية التغذية، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن تناول بذور عباد الشمس المجففة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الصحة.



وقالت برونتسيفا: "بذور عباد الشمس ليست لذيذة فحسب، ولكنها أيضًا مفيدة، وهذا ليس بعيدًا عن الحقيقة. يمكن الجدل لفترة طويلة بشأن خصائص طعم هذا المنتج، لكن فوائده لا يمكن إنكارها. يكمن السر في فيتامين E، وهو كثير في بذور عباد الشمس".



توكوفيرول، أو فيتامين E، مادة تساعد على الحفاظ على الجمال. يحمي هذا الفيتامين خلايا الجسم من الشيخوخة بالكميات الصحيحة، وفقا للاختصاصية.

قد يعجبك أيضا...

وأشارت برونتسيفا إلى أن البذور هي منتج صحي. موصية بتناول البذور لأنها تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين E. وهي ضروري للجمال. تحسن الجلد والأظافر والشعر. وكذلك البذور مفيدة لأنسجة العظام، لأنها تحتوي على النحاس، وهو مفيد للعظام.وأضافت الاختصاصية: "لكن هذا المنتج عالي السعرات الحرارية. 100 غرام من بذور عباد الشمس الخام تحتوي على 600 سعرة حرارية، أما المقلية 700. ونظرا لارتفاع نسبة السعرات الحرارية ومحتوى الدهون يجب على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن تناول البذور بكميات قليلة.بالإضافة إلى زيادة الوزن، يمكن أن تسبب البذور أيضًا ضرر آخر للصحة - لا يوصى بتناول عبّاد الشمس إذا كنت مصابا بالتهاب البنكرياس الحاد. فبسبب المحتوى العالي من النحاس، فإن البذور ضارة للأشخاص الذين يعانون من مرض كونوفالوف ويلسون، حسب برونتسيفا.