

آبل نجحت في شحن ساعات أكثر من جميع الشركات السويسرية المصنعة للساعات مجتمعة آبل نجحت في شحن ساعات أكثر من جميع الشركات السويسرية المصنعة للساعات مجتمعة

عندما ظهرت الساعات الذكية مثل Apple Watch لأول مرة، كان هناك الكثير من الأشخاص الذين كانوا يشككون في قدرتها على النجاح. بعض هؤلاء المشككين كانوا مسؤولين في الشركات السويسرية الرائدة في مجال صناعات ساعات اليد، وكانوا يعتقدون أن العملاء يفضلون ساعات اليد العادية والتقليدية على حساب الساعات الذكية.



ومع ذلك، بالمضي قدمًا إلى اليوم، يبدو أن هؤلاء النقاد قد يضطرون إلى سحب كلامهم لأنه وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة من مؤسسة Strategy Analytics، فيبدو أن شركة آبل نجحت في شحن 30.7 مليون وحدة من الساعات الذكية Apple Watch في العام 2019، وهذا ما خول لها التغلب على جميع الشركات السويسرية المصنعة للساعات مجتمعة.



ومضت مؤسسة Strategy Analytics لتضيف أن 30.7 مليون وحدة التي تم شحنها في العام 2019 تمثل زيادة بنسبة 36 في المئة عن العام 2018 حيث يُعتقد أن شركة آبل شحنت 22.5 مليون وحدة. أما بالنسبة للشركات السويسرية المصنعة للساعات، فيُعتقد أنها قامت بشحن 21.1 مليون وحدة في جميع أنحاء العالم خلال العام 2019، وهو ما يُمثل إنخفاضًا فعليًا في الشحنات مقارنة مع العام 2018 عندما تم شحن 24.2 مليون وحدة.

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ومع ذلك، نشك في أن الساعات التقليدية سوف تموت، فهي وُجدت هنا لتبقى. أيضًا، في الأونة الأخيرة، رأينا بعض الشركات السويسرية المصنعة للساعات تقرر بدورها الكشف عن ساعاتها الذكية والتي يبدو أنها تبلي البلاء الحسن في السوق.