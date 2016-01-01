العلماء يسجلون إشارة غامضة من الفضاء

حتى الآن، لا يعرف العلماء سبب حدوث الرشقات المتكررة، ولكن تم العثور على تشابه مع نشاط المغناطيسات - نوع من النجوم النيوترونية مع مجال مغناطيسي قوي للغاية.
رصد علماء الفلك في جامعة سوينبرن للتكنولوجيا في أستراليا رشقات راديو متكررة غامضة وغير ملحوظة تقريبا FRB 171019.
وفقًا لموقعScience Alert ، فقد بحث العلماء عن علامات التكرار في 20 FRB (رشقات الراديو السريعة) باستخدام مجمع التلسكوبات الراديويةASKAP Australian Square Kilometer Array Pathfinder ، وقضوا حوالي 12 ألف ساعة. نظرًا لعدم نجاح البحث، بدأ الباحثون في مراقبة FRB 171019 باستخدام التلسكوب الراديوي Green Bank في الولايات المتحدة والتلسكوب اللاسلكي Observatory في أستراليا.
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