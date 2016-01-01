"بلطجة داخل الحرم الجامعى".. قصة تعدى طالب على أستاذ بتجارة الإسكندرية



بلطجة داخل الحرم الجامعى بلطجة داخل الحرم الجامعى



شهد الحرم الجامعي بجامعة الإسكندرية واقعة تقشعر لها الأبدان وتخالف كافة القوانين والأعراف الجامعية والأدبية بعدما اعتدى طالب على أستاذ بالضرب حاملا فى يده طبنجة وبنزين بهدف حرقه والاعتداء عليه بسبب فصله عن الدراسة لمدة فصلين دراسيين فقرر الانتقام منه وعقد النية للاعتداء عليه.



بدأت الواقعة يوم 21 يناير الماضى أثناء امتحانات الكلية، وحسب تقرير أستاذ الجامعة عن حالة الغش والتي تسببت في فصل الطالب "محمود.م.ا، بأنه أثناء مروره على اللجان وجد صوتا مرتفعا وشغبا من الطالب مع الملاحظ وحديثا بصوت مرتفع، وعندما عنفه أستاذ الجامعة تحدث معه بطريقة غير لائقة، فطلب منه الخروج من اللجنة ولم يستجب وقام بالتطاول على أستاذ الجامعة باليد وقام بدفعه إلى الخلف.



الطالب

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وعندما تم استدعاء الأمن حضر أحد العمال وقام الطالب بدفعه، وفقد السيطرة على لجنه الامتحان، وتم استدعاء قوة إضافية من الأمن للسيطرة على الموقف وتم تحويل الواقعة للشئون القانونية، وبناء على ذلك قرر مجلس التأديب بفصل الطالب لفصلين دراسيين.وكثفت مباحث الإسكندرية تحرياتها حول واقعة الاعتداء على الدكتور محمود راغب أستاذ المالية بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية أثناء تواجده فى مكتبه من قبل الطالب "محمود.م.أ" انتقاما منه لفصله من الكلية.وأكدت التحريات الأولية برئاسة المقدم حسام الدين عبد المنعم، رئيس مباحث قسم باب شرقى ، أن الطالب أخفى الطبنجة وقارورة بنزين فى حقيبة صغيرة وهى طبنجة محدثة للصوت واستخدمها لضرب الأستاذ الجامعى من الجزء السفلى لها على رأسه مسببا إصابته البالغة فى الرأس، كما حاول الطالب سكب بنزين على أستاذ الجامعة، ولكن تم السيطرة على الموقف بعد استغاثته.الاستاذ المجنى عليهكما قامت مباحث الإسكندرية بتفريغ كاميرات المراقبة بالحرم الجامعي لتتبع دخول الطالب حتى وصوله الى مكتب استاذ الجامعة والاعتداء عليه.وقرر المستشار كريم عبد اللطيف، رئيس نيابة باب شرق بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول واقعة اعتداء طالب على أستاذ بكلية التجارة جامعة الإسكندرية داخل مكتبه بالكلية بطبنجة واصابته بجرح، والانتقال لإجراء المعاينة وسؤال شهود العيان عن الواقعة.وتواصل نيابة باب شرق استجواب الطالب المتهم فى واقعة الاعتداء على أستاذ جامعى، كما طالب باستجواب استاذ الجامعة بعد استكماله العلاج وتسمح حالته بالاستجواب، بالإضافة إلى سماع شهود العيان مع استمرار حجز الطالب على ذمة التحقيقات.وتلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ باعتداء الطالب محمود.م.أ، بالفرقة الثانية انتظام بكلية التجارة، بالضرب علي مدرس مساعد بقسم المالية بكلية التجارة مستخدما زجاجة بنزين وطبنجة لإصابته، اعتراضًا على قرار مجلس التأديب بفصله عن الدراسة فصليين دراسيين لإثارته الشغب داخل لجنة الامتحان، مما تسبب ذلك في حدوث إصابة بالغة للأستاذ الجامعي وعلى الفور، تم استدعاء الأمن وسيارة إسعاف، وتم ضبط المتهم وتسليمه الي ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقى، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأكد مجلس كلية التجارة جامعة الإسكندرية بجلسته الطارئة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون لتعليم والطلاب، على السلوك الإجرامي وغير الأخلاقى المرفوض من أحد الطلاب بالتعدي على عضو هيئة التدريس بالكلية.وأكد المجلس فى بيانه أن هذا السلوك الشاذ والتصرف غير الأخلاقى من أحد الطلاب لا يمثل المجتمع الطلابي بالكلية والجامعة.كما أكد المجلس على احترامه التام للقانون واللوائح والأعراف الجامعية فى التعامل مع تلك الواقعة المؤسفة وترك الشق الجنائى للجهات المعنية وشكر المجلس وجميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية جميع الأجهزة الأمنية والقضائية للاستجابة الفورية والتدخل المباشر والفورى فى مواجهة هذه الواقعة والذى أسفر عن القبض على المتهم فى زمن قياسى بأدوات الجريمة المستخدمة ويهيب المجلس من وسائل الإعلام التعامل مع هذه الواقعة بمهنية وحرص شديد نظراً لحساسية هذا الأمر فى المجتمع المصرى بصفة عامة والمجتمع الجامعى بصفة خاصة.وأعلن الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى كان على تواصل مستمر خلال الأزمة وبمجرد علمه بالواقعة وجه بالآتى "اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد الطالب لتوقيع أقصى العقوبات التأديبية التى تصل إلى الفصل النهائى من الجامعة ، وتبليغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ، بما يترتب عليه عدم صلاحية قيد الطالب بأى جامعة أو معهد آخر، كما وجه الوزير إدارة الجامعة بمتابعة الشق الجنائى فى الواقعة مع الجهات المعنية للحفاظ على حقوق عضو هيئة التدريس، كما تواصل بعضو هيئة التدريس الذى تعرض للاعتداء، للاطمئنان عليه، والتأكيد على الحسم الكامل فى تنفيذ القانون، واحترام الأعراف الجامعية.بينما أعلن اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، أن ما حدث بكلية التجارة من تعدي أحد الطلاب علي أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة وإصابته يعد تصرفاً شاذاً واجرامياً ومرفوضا من المجتمع الطلابي الجامعي والذي نتبرأ منه تماماً وندينه بشده.وأضاف اتحاد طلاب الجامعة: قام اتحاد الطلاب بمجرد علمه بالواقعة المؤسفة بالتواصل مع إدارة كلية التجارة والجامعة للاطمئنان على عضو هيئة التدريس وحقيقة الواقعة ونقدم ذلك البيان لكي يعلم طلاب جامعتنا أننا كاتحاد للطلاب نقف بجانب كل طالب صاحب مظلمه وكل طالب له حق وضد اي طالب يخرج عن القيم والاخلاق الجامعية وان مهما حدث يجب ان نعلم بان الأساتذة من أعضاء هيئة التدريس في مكانة الاب فضلاً عن المعلم ويجب علينا كطلاب أن نقدم لهم فائق الاحترام و التقدير والتوقير، وإنه ان كان اهتمامنا كاتحاد طلاب جامعة بالطالب اولا إلا أننا نتمسك بالحفاظ علي القيم والاخلاق فلا تهدروا تلك الاشياء فهي القيمة الحقيقية ويجب علينا التنويه بأمر هام أن الطلاب جميعا سواسية يحكمنا لوائح و قوانين لنا حقوق وعلينا واجبات يجب الالتزام بها.