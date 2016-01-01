تمكن رجال الأمن أمن القاهرة من ضبط مرتكبى واقعة الشروع فى سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى بمدينة نصر .
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام قائد إحدى السيارات وبصحبته (5) أشخاص بالشروع فى سرقة أغطية البالوعات الخاصة بالصرف الصحى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت وحدة مباحث القسم من تحديد مرتكبى الواقعة وهم (4 أشخاص "محددين").
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التعليقات على الفيسبوك فضحهم.. سقوط سارقي أغطية بالوعات الصرف بمدينة نصر
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