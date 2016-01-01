الفيسبوك فضحهم.. سقوط سارقي أغطية بالوعات الصرف بمدينة نصر

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سقوط سارقي أغطية بالوعات الصرف


تمكن رجال الأمن أمن القاهرة من ضبط مرتكبى واقعة الشروع فى سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى بمدينة نصر .

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام قائد إحدى السيارات وبصحبته (5) أشخاص بالشروع فى سرقة أغطية البالوعات الخاصة بالصرف الصحى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت وحدة مباحث القسم من تحديد مرتكبى الواقعة وهم (4 أشخاص "محددين").

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهم أمكن ضبط 3 منهم، بحوزة أحدهم (زى فسفورى اللون "خاص بالعمال")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

المصدر: elbalad

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