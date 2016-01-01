الصين تتوصل للمتسبب الحقيقي في فيروس كورونا

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مازال الباحثون الصينيون يسعون وراء السبب الحقيقي في تفشي الفيروس القاتل "كورونا" وكانت التكهنات الاولى لهذا الفيروس اللعين تشير إلى الخفافيش التي يتم إعدادها كحساء ولكن مع تقدم البحث اتضح للباحثين أن هناك حيوانا آخر يتسبب في نقل الفيروس وهو البانجولين.



والبانجولين والمعروف باسم النمل الحرشفي هو عبارة ثدييات متقشرة الوحيدة في العالم ، ويتم استخدامها في آسيا للغذاء والدواء، كما أنه من أكثر الثدييات التي يتم الاتجار بها في آسيا بشكل غير قانوني، بحسب ما نشرت وكالة "رويترز".



وقالت جامعة جنوب الصين الزراعية التي تقوم بعملية البحث في بيان على موقعها على الإنترنت: "سيكون هذا الاكتشاف الأخير له أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على أصل الفيروس".

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ويُعتقد أن اندلاع المرض الذي أودى بحياة 636 شخصًا في الصين ، بدأ في سوق بمدينة ووهان بمقاطعة هوبى بوسط الصين ، حيث تباع أيضًا حيوانات برية حية.ويشير خبراء الصحة إلى أن الفيروس نشأ في الخفافيش ثم انتقل إلى البشر عن طريق وسيط، وتوصلوا إلى أن تسلسل سلالة الفيروس مطابقة للبانجولين بنسبة 99٪ وبالتالي يعتبر النمل الحرشفي هو العائل الوسيط الناقل للفيروس.لحوم النمل الحرشفي من الأطعمة الشهية في بلدان مثل الصين ويستخدم في الطب التقليدي، البانجولين هو حيوان يغطي جسده بالكامل القشر والحرافش بشكل كثيف ورأسه كبيرة، بالإضافة إلى أنه من الحيوانات عديمة الأسنان ويصل طول لسانه لـ 18 سم.