مازال الباحثون الصينيون يسعون وراء السبب الحقيقي في تفشي الفيروس القاتل "كورونا" وكانت التكهنات الاولى لهذا الفيروس اللعين تشير إلى الخفافيش التي يتم إعدادها كحساء ولكن مع تقدم البحث اتضح للباحثين أن هناك حيوانا آخر يتسبب في نقل الفيروس وهو البانجولين.
والبانجولين والمعروف باسم النمل الحرشفي هو عبارة ثدييات متقشرة الوحيدة في العالم ، ويتم استخدامها في آسيا للغذاء والدواء، كما أنه من أكثر الثدييات التي يتم الاتجار بها في آسيا بشكل غير قانوني، بحسب ما نشرت وكالة "رويترز".
وقالت جامعة جنوب الصين الزراعية التي تقوم بعملية البحث في بيان على موقعها على الإنترنت: "سيكون هذا الاكتشاف الأخير له أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على أصل الفيروس".
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التعليقات على الصين تتوصل للمتسبب الحقيقي في فيروس كورونا
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