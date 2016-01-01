احتراق خيام المعتصمين العراقيين في ساحة التظاهر.. شاهد

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احتراق خيام المعتصمين العراقيين



عرضت فضائية الغد مقطع فيديو عن تفاصيل انتفاضة احتجاجات العراق وبلوغ ذروتها .

وتواصلت المظاهرات في عدة مناطق بالعراق وصلت الى حد إحراق خيام المعتصمين العراقيين في ساحة التظاهر وذلك اعتراضا على تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة وأمهل المتظاهرون القوى السياسية أسبوعا لإجراء استفتاء لاختيار بديل منه.

جاء ذلك بعد اعتداء أتباع التيار الصدري أو ما يعرفون بأصحاب القبعات الزرقاء على ساحات الاعتصام في عدة مدن منها النجف وكربلاء.

وتظاهر مؤخرا مئات الآلاف من أتباع زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، وسط العاصمة العراقية بغداد ورفع المتظاهرون شعارات تطالب القوات الأجنبية بالرحيل عن العراق، تنفيذا لقرار مجلس النواب المطالب بخروج القوات.

وأغلقت السلطات الأمنية جسري الجادرية والطابقين وسط بغداد لتأمين سلامة المتظاهرين.

وشهدت ساحات اعتصام المتظاهرين المطالبين بالقضاء على الفساد، مواجهات بين المحتجين ومسلحين مجهولين في كل من بغداد والبصرة وكربلاء

المصدر: فضائية الغد

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