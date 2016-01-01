

"كورولا" تتربع على قمة مبيعات السيارات السيدان متوسطة الحجم بنسبة 18,3% "كورولا" تتربع على قمة مبيعات السيارات السيدان متوسطة الحجم بنسبة 18,3%

كشف تقرير مجلس معلومات السيارات "أميك" عن تصدر سيارة "تويوتا كورولا NG" قائمة مبيعات فئة السيارات متوسطة الحجم بنسبة 18,3% خلال العام الماضي 2019 حيث بلغ عدد الوحدات التي تم بيعها 8044 وذلك من إجمالي المبيعات لتلك الفئة والذي بلغ 43985 وحدة.



واحتلت سيارة "بي واي دي إف ثري" المرتبة الثانية بنسبة 13,6% ما يعادل 5976 وحدة، اما المرتبة الثالثة لطراز "شيفرولية أوبترا جي بي 52" بنسبة 11,3% بعدد وحدات وصل 4980.



وحسب "أميك" استحوذت سيارة "هيونداي النترا HD" على المرتبة الرابعة بنسبة 10.8% ما يعادل 4742 وحدة، ثم في المرتبة الخامسة نفس الطراز من نوع "AD" بنسبة 9,7% أي بعدد وحدات بلغ 4281.

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بينما استحوذ طراز "رينو ميجان جراند كوبيه" والذي تم تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية "الزيرو جمارك" تزامنا مع مطلع العام الجديد على نسبة وصلت لـ6,4% بعدد وحدات 2800 وحدة، ثم جاء طراز "نيسان سنترا" في المرتبة السابعة بنسبة 6.3% ما يعادل 2775 وحدة.واحتلت سيارة "تويوتا كورولا" المرتبة الثامنة بنسبة 6,2% من إجمالي فئة السيارات السيدان متوسطة الحجم، حيث بلغ عدد الوحدات التي تم بيعها منها 2707، ثم تأتي سيارة "شيري أريزو 5" بنسبة 4,8% ما يعادل 2099 وحدة.كما سجلت سيارة "كيا جراند سيراتو" نسبة 2,8% بعدد وحدات بلغ 1230، ثم "هيونداي أكسنت HCI" بنسبة 1,9% من إجمالي المبيعات أي ما يعادل 851 وحدة.وفي المرتبة الأخيرة جاءة سيارة "مازدا إم 3" حيث استطاعت تحقيق نسبة مبيعات بلغت 1,5% ما يساوي 640 وحدة، واستحوذت الماركات الأخرى على 6,5% من إجمالي مبيعات السيارات السيدان متوسطة الحجم.يذكر أن سيارة "نيسان صني" تربعت على عرش مبيعات السيارات الاقتصادية في السوق المصري وذلك خلال العام الماضي 2019، حيث استحوذت على نسبة 39,6% ما يعادل 13028 وحدة من إجمالي المبيعات لتلك الفئة والذي بلغ 32903 وحدة.وحسب تقرير مجلس معلومات السيارات "أميك" الصادر عن العام الماضي 2019، جاء في المرتبة الثانية طراز "شيفرولية أفيو" بنسبة 12,9% من مبيعات سوق السيارات المصري بعدد وحدات بلغ 4234 وحدة، تلاه "رينو لوجان" بنسبة 11,1 ما يعادل 3656 وحدة.وسجل في المرتبة الرابعة طراز "بيجو 301" بنسبة 8,6% ما يعادل 2828 وحدة، ثم جاء طراز "لادا جرانتا" بالمرتبة الخامسة ونسبة مبيعاته بلغت 7,9% أي 2595 وحدة.