

9 أسباب وراء «تقطيع السيارة» أثناء القيادة 9 أسباب وراء «تقطيع السيارة» أثناء القيادة

يواجه قائدي السيارت العديد من المشاكل أثناء السير، لعل من أبرزها تقطيع السيارة، وللتغلب على هذه المشكلة يجب معرفة أسبابها لتجنبها.



ومن أبرز أسباب تقطيع السيارة أثناء السير:



1- وجود خلل بدينامو السيارة، وهو المسئول عن تغذية الأجهزة الإلكترونية داخل السيارة بالطاقة.

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2- نفاذ كمية الوقود، حيث لا تجد مضخة البنزين الكمية الكافية من البنزين لكي يضخ في المحرك، فتبدأ عملية التقطيع أثناء السير.3- وجود خلل في وحدة التحكم، أو في جهاز الكمبيوتر المركزي بالسيارة.4- تراكم الأتربة والشوائب على فلتر الهواء بالسيارة.5- تلف أو تآكل المكونات الميكانيكية للمحرك، مثل الصمامات وجدران الأسطوانة، والتي تعمل على دوران المحرك بالشكل المناسب.6- إصابة حساس البنزين بالخلل أو التلف.7- انسداد فلتر البنزين بالشوائب، مما يؤدي إلى عدم وصول الكمية الكافية من البنزين لعملية الاحتراق في المحرك.8- إذا كانت جودة البنزين رديئة أو تمّ غشه، أو اختلاطه بالماء.9- تسرب مياه إلى البوجيهات أو الكربراتير أثناء غسل السيارة.وأخيرا يجب على قائدي السيارات الاهتمام بعمل الصيانة الدورية للسيارة، للكشف عن أي أعطال، ولتجنب الأعطال المفاجئة أثناء القيادة.