“التجارة” تستدعي 1260 “تويوتا كامري هايبرد” لخلل في حزام الأمان

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“التجارة” تستدعي 1260 “تويوتا كامري هايبرد” لخلل في حزام الأمان

استدعت وزارة التجارة والاستثمار عدد 1260 سيارة من طراز تويوتا كامري ( Camry/Camry Hybrid)، موديل عام 2019.

وأوضحت الوزارة أن سبب الاستدعاء يرجع إلى وجود خلل في آلية قفل حزام الأمان للمقعد الخلفي للسيارة، وهو ما قد يؤدي إلى عدم تأمين الراكب بالشكل الصحيح، مما يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادِث.

وطالبت الوزارة من مالكي هذه الفئة من السيارات بضرورة التحقق من شمول رقم هيكل السيارة من خلال موقع الاستدعاء (http://recalls.sa) ، والتواصل مع الوكيل لفحص وتغيير أحزمة الأمان مجاناً.

المصدر: المربع نت

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