حكم ترك صلاة الجمعة بسبب سقوط الأمطار

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حكم ترك صلاة الجمعة بسبب سقوط الأمطار

تسبب سقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية وتقلبات الطقس، أزمة لعدد كبير من الناس حيث لا يستطيع البعض ممارسة طقوسهم وعاداتهم اليومية المختلفة، فيما يمتنع آخرون عن الخروج من منازلهم تجنبا للأمطار والطقس السئ، وربما يدفعهم ذلك إلى التخلف عن تأدية صلاة الجمعة بسبب الأمطار.

حكم ترك صلاة الجمعة بسبب الأمطار
رد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر السابق، الشيخ عبدالحميد الأطرش، لـ "الوطن"، على ترك صلاة الجمعة عند سقوط الأمطار، قائلا "من ترك جمعة بغير عذر فقد أسود ثلث قلبه، ومن ترك جمعتين فأسود الثلثان، ومن ترك 3 جمعات فقد أسود قلبه كله، ومن أسود قلبه كله فالنار أولى به".

وشرح "الأطرش"، أن هناك أعذارا تبيح التخلف عن صلاة الجمعة، "كالمطر الكثير والوحل الكثير، الذي يحمل الناس على تغطية الرأس وقلع المداس، فالمطر إذا كان ثقيلا فيعد عذرا يبيح التخلف عن صلاة الجمعة، ولكن هذا في الماضي، ولكن الآن، وسائل المواصلات والشماسي متوافرة والطرق مرصوفة".

وذكر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر السابق، الحالات التي يجوز فيها التخلف عن صلاة الجمعة وقت سقوط الأمطار، مشيرا إلى أن الشخص إذا خاف على نفسه أو ماله أو ولده أو كان يُمرض مريضا، فهذه أمور تبيح التخلف عن صلاة الجمعة.

المصدر: الوطن

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