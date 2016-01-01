

خط الإسكندرية: سلالة أرانب مصرية جديدة خط الإسكندرية: سلالة أرانب مصرية جديدة

نجح فريق بحثى بقسم إنتاج الدواجن فى كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية في استبناط سلالة أرانب جديدة تتميز بمعدل تحويل عالي عند عمر التسويق ومناعة كبيرة وتحقق إنتاجية أعلى من دول كثيرة عالمياً.



وقال الدكتور أحمد عبدالهادى أستاذ مساعد بقسم إنتاج الدواجن وعضو الفريق البحثي، لـ«المصري لايت» إن القسم تلقى في نهاية عام 1998 نحو 64 أرنبا (48 أنثى و16 ذكرا) لخط الأرانب (v) تتراوح أعمارها بين 42 و49 يوما مقدمة من جامعة Politecnica de Valencia فالنسيا بإسبانيا، بدعم من الدكتور باسيلجا أستاذ تربية الحيوان وعلم الوراثة، من خلال برنامج مشروع تعاون علمي بين قسم إنتاج الدواجن بكلية الزراعة وقسم الإنتاج الحيواني بفالنسيا إسبانيا.



وأضاف: «تم إكثار قطيع V والمنتخب على أساس حجم البطن وقدرة الأم على إنتاج اللبن ورعاية الخلفات بهذا الخط وتم تربيته فى مصر طبقاً لنفس النظام الذى يتم فى فالنسيا وكان معدل أداء الإنتاج يتفوق على السلالات الأخرى كالنيوزيلندى وكاليفورنيا والشنشيلا والارانب البلدية».

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وأضاف مساعد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي لمركز التدريب المهني: «بدأنا كفريق بحثي عمل خطة انتخاب لإكثار الأرانب لخط V الإسباني والتي تعتبر سلالة محلية من خلال تزاوج أمهات أسبانية (خط V الإسباني) والتي تعتبر خط أموى مع أباء (بلاك بلدى) واستنبطنا سلالة تسمى (خط إسكندرية Alexandria line) كخط أبوي واستغرقت 9 سنوات للحفاظ على مواصفات الإنتاجية».وأشار إلى أن اختيار الأمهات إسبانية لزيادة الإنتاجية والأباء بلدي أسود مصري للقدرة على تحمل الظروف البيئية والمناخية المصرية فضلا عن تميزه بارتفاع مستوى المناعة ومقاومة الأمراض.وتابع: «أجرينا نحو 20 رسالة ماجستير ودكتوراة و20 بحثا علميا على عدد من السلالات من بينها سلالة (إسكندرية فى لاين) ونجحنا فى تثبيت السلالة وووصلت إلى درجة نقاء وراثي عالى ويظهر بها 5 درجات ألوان شعر مختلفة ما بين البني والأسود وتتميز الأرانب بوحدة الأرنب بالقسم أنها تمتلك سلالتين على درجة عالية من النقاء وخالية من مرض الجرب وذات مناعة عالية».ولفت الى أن السلالة الجديدة «خط اسكندرية» تتميز بمعدل التحويل العالي عند عمر التسويق ويحقق وزن بعد عمر الفطام خلال الفترة من عمر 28 يوما وحتى 63 يوما أي حوالى 5 أسابيع يقترب من 1200 جرام ما يعنى الحصول على نتائج ممتازة بعد هذا العمر والذي يصل الوزن الاجمالى عند التسويق 1800 جرام.وأشار الى أن قسم الدواجن وما يمتلكه من سلالات نقية وخطط بحثية في مجال التربية والتغذية والفسيولوجى والرعاية يعد المركز المتفرد على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الكلية قدمت أوراق ومستندات لمكتب تسجيل براءات الاختراع للحصول على حق الملكية الفكرية للسلالة وتسجيلها.وقال «عبدالهادى» أن البحث شارك فيه كل من الدكتور علاء الرفا رئيس مجلس القسم الحالى رئيساً والدكتور فريد نصيف الأستاذ المتفرغ بالقسم والدكتور أحمد محمد عبدالهادى والدكتور أحمد حسن الأستاذ المساعد بالقسم والدكتور عاصم صفوت المدرس بالقسم والدكتور كريم الصبروت المدرس بالقسم وغادة محمد عبداللطيف مدرس مساعد بذات القسم.بدوره قال الدكتور صبحى سلام وكيل كلية الزراعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة الإسكنردية بالشاطبي إن قسم إنتاج الدواجن يمتلك فريق عمل مميز من أعضاء هيئة التدريس يعمل فى نشاط الأرانب وذلك باتباع برنامج تربية لتحسين إنتاج سلالات الأرانب الموجودة بالقسم وهى سلالات V.line و Alexandria line بهدف الحصول على أعلى معدل إنتاج والحفاظ على نقاء السلالة وأن يكون مركز مميز لسلالات الأرانب بمصر والشرق الأوسط وبالتالى تم إنشاء خطوط متخصصة من خلال عمليات الانتخاب التى تتم باختيار الامهات لصفة حجم البطن (عدد المواليد عند الميلاد) وانتاج اللبن واختيار الاباء عن طريق تحقيق المتوسط اليومى لوزن الجسم المكتسب وذلك خلال فترة التسمين.وأوضح «سلام» لـ«المصرى لايت» أن الكلية تقوم حاليا بتقديم الدعم الفنى الشامل والعلمى لشباب رجال الاعمال من اصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم المشورة العلمية والفنية والبحثية للراغبين فى تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر على ان يقوم هو بالمرحلة اللاحقة وهى البحث عن مصادر التمويل وذلك في إطار التعاون بين كلية الزراعة جامعة الاسكندرية ووزارة الشباب والرياضة من خلال دورات تدريبية بدأت أمس لتأهيل الشباب لسوق العمل وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر طبقا لتوجهات الدولة.