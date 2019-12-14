

ثبات في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم ٧ فبراير ثبات في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم ٧ فبراير

شهدت أسعار اللحوم، حالة من الثبات داخل الأسواق المحلية، اليوم الجمعة ٧ فبراير 2020.



وسجلت محافظة الإسكندرية، وفقًا لتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، الأعلى سعرًا في اللحم البتلو، وتراوح سعر الكيلو ما بين 80 إلى 180 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو لحم الضأن، ما بين 100 إلى 175جنيها.



وتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 80 إلى 170 جنيهًا، لتسجل محافظة الإسكندرية الأعلى سعرًا أيضا، وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة الجيزة ما بين 95 إلى 170 جنيهًا، وكيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 95 إلى 160جنيهًا، لتكون محافظة الإسكندرية الأعلى سعرًا.