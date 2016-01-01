بديل للأدوية.. 3 حيل تساعد في التخلص من هشاشة العظام



هشاشة العظام هشاشة العظام

يعانى الكثير من الأشخاص بسبب هشاشة العظام، وخاصة كبار فهى تشكل عائق كبير لديهم، ولا يستطيعون التحرك بشكل صحيح فى كثير من الأوقات.



ووفقًا لموقع "black doctor" إليكم أبرز الحيل التى تساعدك فى التخلص من هشاشة العظام



- الزيوت الطبيعية

تعد الزيوت الطبيعية من الحلول البسيطة والفيدة التى يمكن اتباعها لتخفبف آلام العظام، وذلك عن طريق تدليك المنطقة المصابة بالقليل من زيت الروزمارى أو زيت جوز الهند.

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- النوميعد تنظيم ساعات النوم، والحصول على قسط كافى من الراحة من الأسباب الهامة التى تساعدك على التخلص من هشاشة العظامأقرأ أيضًابـ فستان غريب.. سلمى أبو ضيف فى إطلالة جريئة على إنستجرامللسيدات.. تعرفى على الطريقة الصحيحة للتخلص من زفارة الكبدة- تناول الخضراوات والفواكهتحتوى الخضراوات والفواكه على العديد من الفيتامينات والمغذيات التى يحتاجها الجسم بشكل دائم مثل الكالسيوم، والبوتاسيوم...