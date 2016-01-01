بديل للأدوية.. 3 حيل تساعد في التخلص من هشاشة العظام

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هشاشة العظام

يعانى الكثير من الأشخاص بسبب هشاشة العظام، وخاصة كبار فهى تشكل عائق كبير لديهم، ولا يستطيعون التحرك بشكل صحيح فى كثير من الأوقات.

ووفقًا لموقع "black doctor" إليكم أبرز الحيل التى تساعدك فى التخلص من هشاشة العظام

- الزيوت الطبيعية
تعد الزيوت الطبيعية من الحلول البسيطة والفيدة التى يمكن اتباعها لتخفبف آلام العظام، وذلك عن طريق تدليك المنطقة المصابة بالقليل من زيت الروزمارى أو زيت جوز الهند.

- النوم
يعد تنظيم ساعات النوم، والحصول على قسط كافى من الراحة من الأسباب الهامة التى تساعدك على التخلص من هشاشة العظام

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- تناول الخضراوات والفواكه
تحتوى الخضراوات والفواكه على العديد من الفيتامينات والمغذيات التى يحتاجها الجسم بشكل دائم مثل الكالسيوم، والبوتاسيوم...

المصدر: موقع "black doctor"

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