قبل الدراسة.. طريقة عمل الجبنة الفلمنك في المنزل



طريقة عمل الجبنة الفلمنك طريقة عمل الجبنة الفلمنك



يبدأ موسم الدراسة الأسبوع المقبل ولذلك يمكنك ان تقدمي لأولادك الجبنة الفلمنك الصحية دون اي مواد حافظة طريقة عمل الجبنة الفلمنك في المنزل.



المقادير



1 كوب لبن بودرة

1 كوب ماء

1 كوب زيت

3 صفار بيضة

3 مثلث جبنة

نصف كوب نشا

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

قد يعجبك أيضا...

طريقة التحضيريوضع صفار البيض في الخلاط، ويضاف إليه الماء، والزيت، وعصير الليمون، ويضرب لمدة دقيقة.يضاف إليه اللبن البودرة، والنشا، والملح، ومثلثات الجبنة، وتضرب جيدًا.يدهن الطاجن بالزيت، ويوضع في صينية بها ماء مغلي، وموضوع في اسفلها قطعة قماش لتثبيت الطاجن اللى فى الجبنة علشان لا يتحرك ،ثم يصب الخليط في طاجن، ويدخل الفرن على درجة حرارة هادئة، لمدة ساعة، وحتى تنضج، ويمكن اختبار نضجها بغرز عود كبريت في منتصفها، اذا خرج نظيفًا يكون قد اكتمل النضج.تخرج من الفرن، وتقلب من الطاجن على طبق، وتوضع في الثلاجة لتبرد.تقطع شرائح، وتقدم.