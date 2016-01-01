هنفطر إيه النهارده؟.. فول إسكندراني مع الباذنجان المقلي بالخل والثوم



فول إسكندراني فول إسكندراني

يعد الفول من الأكلات الرئيسية على وجبة الأفطار، ولذلك يجب طهية بشكل مختلف ولذيذ للحصول على فوائدة بشكل كامل.



ولذلك نقدم لكم طريقة عمل الفول الأسكندرانى مع الباذنجان المقلى



مقادير الفول :

1 طبق فول مدمس

1 حبة فلفل رومي

1 حبة فلفل حار

1 حبة بصل صغيرة

عصير حبة ليمون

1 ورقة كرات مفروم

بقدونس مفروم (على حسب الرغبة)

كزبرة خضراء (على حسب الرغبة)

1 معلقة كبيرة (ملعقة طعام) سمن

2 معلقة كبيرة (ملعقة طعام) صلصة طماطم

1 معلقة صغيرة (ملعقة شاي) ملح

نصف معلقة صغيرة (ملعقة شاي) كمون

ثوم

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خطوات التحضير- نحضر مقلاة ونضع فيه الزيت ونتركه على النار حتى يسخن الزيت- نضيف الثوم المفروم للزيت في المقلاة، ونقلب الثوم في الزيت حتى يذبل ثم نضيف له الخل ونقلب لثواني ثم نرفع المقلاة من الثوم- إذا لم يكن الفول مدمس، نقوم بنقعه في الماء المغلي لمدة ساعتين،ثم نصفيه من ماء النقع ،ونضعه في دماسة مع ربع كوب عدس أحمر وحبة - طماطم وحبة بصل ،ونترك الدماسة على نار هادئة لمدة 8 ساعات حتى ينضج- نقوم بغسل كل الخضروات وتقطيعها- نحضر وعاء ونضع فيه السمن ونتركه على النار حتى تسيح السمن- نضيف شرائح البصل للوعاء ونقلبه حتى يصبح لون شرائح البصل أصفر- نضيف باقي الخضروات (الفلفل الرومي، والفلفل الحار) للوعاء- نضيف الفول المدمس للوعاء ثم نضيف له الخل وصلصة الطماطم ودقة الثوم ثم نتبل برش الملح والفلفل والكمون نقلب كل المكونات ونرفع النار حتى تغلي- نخفض النار ونترك خليط الفول الإسكندراني حتى ينضج