تنوي لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم رفض طلب بيراميدز باستقدام حكام أجانب لمبارياته المقبلة في الدوري بعد الخسارة من الأهلي 2-1 في الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.
بيراميدز فرّط في تقدمه وخسر بهدفين مقابل هدف واحد أمام ضيفه الأهلي في استاد الدفاع الجوي بالجولة 16 من الدوري المصري بعد اعتراضات كبيرة على احتساب الهدف الثاني للنادي الأحمر.
وصرح هاني سعيد المدير الرياضي لـ بيراميدز عبر بعدها بأن ناديه سيطلب حكاما أجانب لباقي مبارياته في الدوري. ( اقرأ تصريحاته )FilGoal.com
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التعليقات على خاص مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: نرفض طلب بيراميدز.. وأداء حكم مباراة الأهلي كان ممتازا
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