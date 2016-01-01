أذاعت فضائية اكتسرا نيوز اللقطات الأولى لحطام الطائرة المنكوبة والتي سقطت في أسطنبول بتركيا مساء الأربعاء الماضي
أعلنت السلطات التركية ارتفاع أعداد المصابين جراء خروج طائرة عن مسارها في اسطنبول، وانشطارها إلى أجزاء، إلى 120 مصابا.
وكشف موقع "سون دقيقة" عن تفاصيل خروج طائرة عن مسارها باسطنبول التركية، وانشطارها إلى 3 أجزاء.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على اللقطات الأولى لحطام الطائرة المنكوبة في تركيا.. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق