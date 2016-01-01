تتعرض الكثير من السيدات إلى مشكلات المطبخ، والتى يعد من أهمها التخلص من زفارة اللحوم والدجاج، وخاصة الكبدة فالكثير منهن لا يعلمن الطرق الصحيحة لغسلها.
ووفقًا لما قدمه خبراء الطهى حول طرق غسل الكبدة إليكم أسهل الاساليب.
- اذا كنت ستقومين بطهى الكبدة الطازجة فور شرائها، فلا تغسليها بالماء، واكتفى برش الملح و الخل أو قليل من الليمون، ثم اتركيها فى مصفاة، حتى تتخلص من السوائل الموجودة بها، ثم قومى بطهيها بالطريقة التى ترغبين فيها.
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التعليقات على للسيدات.. تعرفى على الطريقة الصحيحة للتخلص من زفارة الكبدة
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