ب5 جنيهات فقط فتحى بشرتك لدرجات

طرق عديدة لأستخدام البنجر لتغذية البشرة. بجانب مكونات طبيعية أخرى لتعزيز صحة بشرتك وتحسين مظهرها موقع بولد سكاى الهندى يقدم الوصفة التالية فهى تحارب تجاعيد البشرة وفى الوقت نفسه تفتيحها لدرجات بمكونات لا تتعدى ال5جنيهات.
إليك مكونات الوصفة ..
ملعقة من البنجر المبشور
ملعقة من الليمون
ملعقة من الأرز المطحون
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