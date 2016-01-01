ب5 جنيهات فقط فتحى بشرتك لدرجات

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فتحى بشرتك


طرق عديدة لأستخدام البنجر لتغذية البشرة. بجانب مكونات طبيعية أخرى لتعزيز صحة بشرتك وتحسين مظهرها موقع بولد سكاى الهندى يقدم الوصفة التالية فهى تحارب تجاعيد البشرة وفى الوقت نفسه تفتيحها لدرجات بمكونات لا تتعدى ال5جنيهات.

إليك مكونات الوصفة ..

ملعقة من البنجر المبشور
ملعقة من الليمون
ملعقة من الأرز المطحون

طريقة تطبيق الوصفة ..

طريقة التحضير: -

أخلطى عصير البنجر مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون وقومى بنقع كرة قطنية وتوزيعها على بشرتك وتركها لمدة 10 دقائق قبل شطف وجهك بالماء الفاتر.

تكرر: استخدم الوصفة مرتين في الأسبوع على الأقل للحصول على نتائج فعالة.

المصدر: بولد سكاى الهندى

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