أصدر الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والتعليم العام ، تعليمات رسمية لجميع المديريات والادارات التعليمية ، توصي بعدم قبول طلبات الالتحاق بالمدارس الخاصة قبل الميعاد الرسمي المحدد بالفترة من 1/6 إلى 30/6.
وحذر نائب وزير التربية والتعليم من أنه من سيخالف تلك التعليمات سيتعرض للمساءلة القانونية.
كما وجه نائب وزير التربية والتعليم ، بعدم السماح بالتدريب إلا بموافقة اللجنة العليا، ويتم التعامل مباشرة من إدارة التدريب بالتعاون مع منسقي النظام الجديد للتعليم مع مديري التدريب.
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التعليقات على التعليم تمنع المدارس الخاصة من قبول طلبات الالتحاق بها قبل 1 يونيو
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