التعليم تمنع المدارس الخاصة من قبول طلبات الالتحاق بها قبل 1 يونيو

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أصدر الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والتعليم العام ، تعليمات رسمية لجميع المديريات والادارات التعليمية ، توصي بعدم قبول طلبات الالتحاق بالمدارس الخاصة قبل الميعاد الرسمي المحدد بالفترة من 1/6 إلى 30/6.



وحذر نائب وزير التربية والتعليم من أنه من سيخالف تلك التعليمات سيتعرض للمساءلة القانونية.



كما وجه نائب وزير التربية والتعليم ، بعدم السماح بالتدريب إلا بموافقة اللجنة العليا، ويتم التعامل مباشرة من إدارة التدريب بالتعاون مع منسقي النظام الجديد للتعليم مع مديري التدريب.

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وكانت قد عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس للمديريات التعليمية؛ لمناقشة الاستعدادات للفصل الدراسى الثانى، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، وبعض قيادات وزارتي التربية والتعليم والصحة.وشدد الدكتور رضا حجازي، خلال الاجتماع، على ضرورة التأكيد على وصول الكتب لكل المدارس، والتأكد من انتظام الجدول الدراسي، وسد العجز فى المعلمين، وتدريب المعلمين وفق لشروط محددة لضمان جودة التدريب، موجهًا بضرورة الالتزام بما ورد من تعليمات بالكتاب الدورى رقم (9) بتاريخ 19/9/2019 الصادر عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ لضمان حسن سير واستقرار العملية التعليمية.