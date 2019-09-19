التعليم تمنع المدارس الخاصة من قبول طلبات الالتحاق بها قبل 1 يونيو

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › التعليم تمنع المدارس الخاصة من قبول طلبات الالتحاق بها قبل 1 يونيو

صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم


أصدر الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والتعليم العام ، تعليمات رسمية لجميع المديريات والادارات التعليمية ، توصي بعدم قبول طلبات الالتحاق بالمدارس الخاصة قبل الميعاد الرسمي المحدد بالفترة من 1/6 إلى 30/6.

وحذر نائب وزير التربية والتعليم من أنه من سيخالف تلك التعليمات سيتعرض للمساءلة القانونية.

كما وجه نائب وزير التربية والتعليم ، بعدم السماح بالتدريب إلا بموافقة اللجنة العليا، ويتم التعامل مباشرة من إدارة التدريب بالتعاون مع منسقي النظام الجديد للتعليم مع مديري التدريب.

وكانت قد عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس للمديريات التعليمية؛ لمناقشة الاستعدادات للفصل الدراسى الثانى، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، وبعض قيادات وزارتي التربية والتعليم والصحة.

وشدد الدكتور رضا حجازي، خلال الاجتماع، على ضرورة التأكيد على وصول الكتب لكل المدارس، والتأكد من انتظام الجدول الدراسي، وسد العجز فى المعلمين، وتدريب المعلمين وفق لشروط محددة لضمان جودة التدريب، موجهًا بضرورة الالتزام بما ورد من تعليمات بالكتاب الدورى رقم (9) بتاريخ 19/9/2019 الصادر عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ لضمان حسن سير واستقرار العملية التعليمية.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على التعليم تمنع المدارس الخاصة من قبول طلبات الالتحاق بها قبل 1 يونيو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
77870

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager