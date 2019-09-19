التعليم تنشر على موقعها دليلا للوقاية من الأمراض المعدية.. شاهد تفاصيله

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أعلن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والتعليم العام ، أن موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يتيح حاليا دليلا صادرا من وزارة الصحة للإجراءات الوقائية لجميع الأمراض المعدية على موقع الوزارة.



وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ان هذا الدليل يشرح طرق الوقاية من جميع أمراض البرد والأمراض المعدية ، لافتًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تتعاون مع مسئولي من وزارة الصحة للحفاظ على سلامة الطلاب و حمايتهم من اي أخطار.



ويمكن لمن يهمه الأمر الاطلاع على هذا الدليل الصادر عن وزارة الصحة والذي يشرح الاجراءات الوقائية لجميع الامراض المعدية من خلال الضغط هنا

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وكانت قد عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس للمديريات التعليمية؛ لمناقشة الاستعدادات للفصل الدراسى الثانى، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، وبعض قيادات وزارتي التربية والتعليم والصحة.وشدد الدكتور رضا حجازي، خلال الاجتماع، على ضرورة التأكيد على وصول الكتب لكل المدارس، والتأكد من انتظام الجدول الدراسي، وسد العجز فى المعلمين، وتدريب المعلمين وفق لشروط محددة لضمان جودة التدريب، موجهًا بضرورة الالتزام بما ورد من تعليمات بالكتاب الدورى رقم (9) بتاريخ 19/9/2019 الصادر عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ لضمان حسن سير واستقرار العملية التعليمية.