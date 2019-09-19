أعلن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والتعليم العام ، أن موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يتيح حاليا دليلا صادرا من وزارة الصحة للإجراءات الوقائية لجميع الأمراض المعدية على موقع الوزارة.
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ان هذا الدليل يشرح طرق الوقاية من جميع أمراض البرد والأمراض المعدية ، لافتًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تتعاون مع مسئولي من وزارة الصحة للحفاظ على سلامة الطلاب و حمايتهم من اي أخطار.
ويمكن لمن يهمه الأمر الاطلاع على هذا الدليل الصادر عن وزارة الصحة والذي يشرح الاجراءات الوقائية لجميع الامراض المعدية من خلال الضغط هنا
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التعليقات على التعليم تنشر على موقعها دليلا للوقاية من الأمراض المعدية.. شاهد تفاصيله
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