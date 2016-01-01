الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين.. تعرف عليهما

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 54 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن إطار الدعم الموحد 2017- 2020، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 29 أكتوبر 2017 والخطابات المتبادلة المكملة لها الموقعة في بروكسل بتاريخي 17 أكتوبر 2018 و30 أكتوبر 2019. كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 604 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي – مرحلة ثانية والموقع فى القاهرة بتاريخ 15 سبتمبر 2019

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