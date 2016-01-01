الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين.. تعرف عليهما

آخر الأخباراخبار مصر › الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين.. تعرف عليهما

صورة الخبر: الرئيس السيسي
الرئيس السيسي


أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 54 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن إطار الدعم الموحد 2017- 2020، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 29 أكتوبر 2017 والخطابات المتبادلة المكملة لها الموقعة في بروكسل بتاريخي 17 أكتوبر 2018 و30 أكتوبر 2019.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 604 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي – مرحلة ثانية والموقع فى القاهرة بتاريخ 15 سبتمبر 2019

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين.. تعرف عليهما

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
65711

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager