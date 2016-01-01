أحلى من المطاعم.. طريقة عمل ميني بيتزا

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ميني بيتزا


يفضل الكبار والصغار تناول البيتزا وخاصة الجاهزة، فهي أكلة سريعة و شهية ، ويمكنك تحضير ميني بيتزا في المنزل بخطوات سهلة وسريعة وغير مكلفة وبطريقة شهية مثل الجاهزة التي تقدمها المطاعم ، فهي وجبة تصلح للغداء ويمكن وضعها في لانس بوكس وتناولها في العمل أو وضعها في لانش بوكس الاطفال في المدارس .

مكونات ميني بيتزا
كوب ونصف دقيق
كوب ونصف ماء دافىء
ملعقة خميرة فورية
نصف ملعقة ملح
نصف ملعقة سكر
٣ ملاعق حليب بودرة

طريقة عمل ميني بيتزا :
في وعاء ضيفي الماء وكل المكونات عدا الدقيق
بعد تقليب المكونات وتصبح خليط سائل متجانس ضيفي الدقيق على دفعات
اخلطي المكونات معا حتى تحصلي على عجينة طرية متماسكة
اتركيها تختمر لمدة نصف ساعة
بعد أن تختمر قومي بتقطيع العجين الى قطع صغيرة مستديرة والبدء في إعداد ميني بيتزا

الحشو
فلفل ملون
زيتون اسود
جبن موتزاريلا
كاتشب

قومي بوضع طبقة من الكاتشب على سطح العجين ثم ضيفي شرائح الفلفل و الزيتون ورشي عليها طبقة من الجبن الموتزاريلا

كرري التجربة مع كل قطع البيتزا الصغيرة

ضعيها في صينية وادخليها الفرن لمدة ١٠ دقائق ثم قدميها ساخنة .

المصدر: elbalad

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