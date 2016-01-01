لو ابنك بيسنن.. 6 نصائح اتبعيها في هذه المرحلة

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مرحلة تسنين الرضع


مرحلة تسنين الرضع تعد من أصعب المراحل التى تواجه الأمهات، نظرا لما يمر به الطفل من تغييرات متعبة ومزعجة كارتفاع درجة الحرارة وعدم القدرة على النوم والبكاء باستمرار، وأعراض أخرى مزعجة.

وفى هذا السياق كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بعض النصائح التى لابد من مراعاتها للعناية بالطفل خلال مرحلة التسنين، وأبرزها ..

- تقديم أداة للطفل كـ العضاضة خلال فترة التسنين
- تقديم قطعة من الخبز للطفل ليعضها
- حضرى لطفلك المشروبات الباردة مثل اللبن
- يمكنك استخدام مرطب للجلد خاص بالأطفال لكى يمنع احمرار جلد الطفل
- استخدام المراهم المسكنة بعد استشارة الطبيب ، فهو يحد من الألم عن طريق دهنه على اللثة في فم الطفل.
- قدمى لطفلك الفاكهة الطازجة مثل الموز و التفاح

المصدر: elbalad

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