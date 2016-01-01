كشفت تقارير صحفية متخصصة في أخبار الاقتصاد أن الشركة الأمريكية العملاقة لصناعة السيارات "فورد" قد واجهت مع بداية العام انخفاض حاد في أسهم البورصة.
حيث أعلنت فورد تحذيرات واضحة خاصة بارتفاع تكاليف الضمان وانخفاض قيمة الأرباح لنشاطها الأئتماني، وأكدت استمرارها في تطوير خطط وعمليات النقل المستقبلي، وأبرزها السيارات التي تعتمد على تكنولوجيا القيادة الذاتية.
لتسقط أسهم الشركة الأمريكية بعدها بساعات، بنسبة ضخمة وصلت إلى 9.4% في فترة التداول، مما جعل ثاني أكبر شركة سيارات في الولايات المتحدة تفقد حوالي 3 مليارات دولار أمريكي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فورد تتخلى عن 3 مليارات دولار في سباق الأسهم
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق