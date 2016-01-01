فورد تتخلى عن 3 مليارات دولار في سباق الأسهم ‏

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فورد تتخلى عن 3 مليارات دولار في سباق الأسهم ‏

كشفت تقارير صحفية متخصصة في أخبار الاقتصاد أن الشركة الأمريكية العملاقة لصناعة السيارات "فورد" قد واجهت مع بداية العام انخفاض حاد في أسهم البورصة.

حيث أعلنت فورد تحذيرات واضحة خاصة بارتفاع تكاليف الضمان وانخفاض قيمة الأرباح لنشاطها الأئتماني، وأكدت استمرارها في تطوير خطط وعمليات النقل المستقبلي، وأبرزها السيارات التي تعتمد على تكنولوجيا القيادة الذاتية.

لتسقط أسهم الشركة الأمريكية بعدها بساعات، بنسبة ضخمة وصلت إلى 9.4% في فترة التداول، مما جعل ثاني أكبر شركة سيارات في الولايات المتحدة تفقد حوالي 3 مليارات دولار أمريكي.

وفي المقابل استطاعت شركة تسلا الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية من تحقيق ارتفاع كبير وصل نسبته إلى 14%، لتصل إلى رقم 160 مليار دولار بارتياحية، وهو ما يزيد عن شركة فورد بحوالي 36.4 مليار دولار.

الجدير بالذكر أن فورد قد شهدت خسارة كبيرة في عام 2019، وتحديدًا في منتصف العام، وصلت في وقتها إلى 1.7 مليار دولار، مع خسارة 100 مليون دولار أو 3 سنت أمريكي في السهم الواحد قبل عام.

المصدر: تيربو العرب

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