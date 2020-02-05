عثرت الشرطة المصرية، الثلاثاء، على جثث عائلة كاملة، وقد جرى شنق أفرادها جميعا في ظروف غامضة، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وأوضح موقع "البوابة نيوز" أن الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا من مركز شرطة مركز الرحمانية في محافظة البحيرة، شمالي يفيد ببلاغ الأهالي بعزبة على خضر، والشهيرة بعزبة "بطة"، بالعثور على 5 أفراد مشنوقين في ظروف غامضة.
وعلى الفور انتقل ضباط المباحث الجنائية والبحث الجنائي لمكان البلاغ، وتم فرض طوق أمني (كردون) حول منزل الضحايا.
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التعليقات على العثور على عائلة بأكملها "مشنوقة" في قرية مصرية
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