العثور على عائلة بأكملها "مشنوقة" في قرية مصرية

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العثور على عائلة بأكملها "مشنوقة" في قرية مصرية

عثرت الشرطة المصرية، الثلاثاء، على جثث عائلة كاملة، وقد جرى شنق أفرادها جميعا في ظروف غامضة، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأوضح موقع "البوابة نيوز" أن الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا من مركز شرطة مركز الرحمانية في محافظة البحيرة، شمالي يفيد ببلاغ الأهالي بعزبة على خضر، والشهيرة بعزبة "بطة"، بالعثور على 5 أفراد مشنوقين في ظروف غامضة.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث الجنائية والبحث الجنائي لمكان البلاغ، وتم فرض طوق أمني (كردون) حول منزل الضحايا.

وانتقل فريق من النيابة العامة بمركز الرحمانية لمكان البلاغ، وجاري معاينة جثث الضحايا، تمهيدًا لنقلها لثلاجة حفظ الموتى بمستشفي الرحمانية العام.

وكلف مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الحادث، وملابساته.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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