تعاني نسبة كبيرة من النساء من مشكلة ترهل البطن التي تفسد جمال مظهرها، إلا أن هذه الأزمة تنتج عن العديد من العادات اليومية التي نفعلها باستمرار دون أن ندري مدى خطورتها وتتسبب في النهاية لـ ترهل البطن وتراكم الدهون في هذه المنطقة.
بحسب موقع Health24 إليك بعض العادات اليومية الخاطئة التي تؤدي لـ ترهل البطن كي تتجنبيها تمامًا، وهي :
1- تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، وهي عادة يفعلها الكثير أثناء السهر، حيث يتناولون التسالي والمياه الغازية وغيرها مما يتسبب في ظهور الكرش و ترهل البطن .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على توقفي عنها فورا.. 5 عادات يومية تسبب ترهل البطن
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق