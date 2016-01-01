توقفي عنها فورا.. 5 عادات يومية تسبب ترهل البطن



ترهل البطن ترهل البطن



تعاني نسبة كبيرة من النساء من مشكلة ترهل البطن التي تفسد جمال مظهرها، إلا أن هذه الأزمة تنتج عن العديد من العادات اليومية التي نفعلها باستمرار دون أن ندري مدى خطورتها وتتسبب في النهاية لـ ترهل البطن وتراكم الدهون في هذه المنطقة.



بحسب موقع Health24 إليك بعض العادات اليومية الخاطئة التي تؤدي لـ ترهل البطن كي تتجنبيها تمامًا، وهي :



1- تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، وهي عادة يفعلها الكثير أثناء السهر، حيث يتناولون التسالي والمياه الغازية وغيرها مما يتسبب في ظهور الكرش و ترهل البطن .

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2- عدم تناول الوجبة الرئيسية خلال النهار وتأجيل تناولها إلى الليل، فتكون دسمة و ثقيلة على المعدة فتسبب زيادة دهون البطن وكذلك صعوبة هضمها وأرق خلال النوم .3- الجلوس كثيرًا وعدم الحركة مع عدم ممارسة الرياضة مما يسبب ترهل البطن .4- شرب المياه الغازية مع الوجبات، فهي عادة خطيرة تسبب ظهور الكرش وبروز البطن بشكل واضح وفي وقت قصير .5- تناول كميات زائدة من الطعام حتى لو لا تشعر بالجوع، وكذلك تناول المسليات التي تحتوي على سعرات حرارية عالية .