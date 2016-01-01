توقفي عنها فورا.. 5 عادات يومية تسبب ترهل البطن

آخر الأخبارالصحة والجمال › توقفي عنها فورا.. 5 عادات يومية تسبب ترهل البطن

صورة الخبر: ترهل البطن
ترهل البطن


تعاني نسبة كبيرة من النساء من مشكلة ترهل البطن التي تفسد جمال مظهرها، إلا أن هذه الأزمة تنتج عن العديد من العادات اليومية التي نفعلها باستمرار دون أن ندري مدى خطورتها وتتسبب في النهاية لـ ترهل البطن وتراكم الدهون في هذه المنطقة.

بحسب موقع Health24 إليك بعض العادات اليومية الخاطئة التي تؤدي لـ ترهل البطن كي تتجنبيها تمامًا، وهي :

1- تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، وهي عادة يفعلها الكثير أثناء السهر، حيث يتناولون التسالي والمياه الغازية وغيرها مما يتسبب في ظهور الكرش و ترهل البطن .

2- عدم تناول الوجبة الرئيسية خلال النهار وتأجيل تناولها إلى الليل، فتكون دسمة و ثقيلة على المعدة فتسبب زيادة دهون البطن وكذلك صعوبة هضمها وأرق خلال النوم .

3- الجلوس كثيرًا وعدم الحركة مع عدم ممارسة الرياضة مما يسبب ترهل البطن .

4- شرب المياه الغازية مع الوجبات، فهي عادة خطيرة تسبب ظهور الكرش وبروز البطن بشكل واضح وفي وقت قصير .

5- تناول كميات زائدة من الطعام حتى لو لا تشعر بالجوع، وكذلك تناول المسليات التي تحتوي على سعرات حرارية عالية .

المصدر: موقع Health24

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على توقفي عنها فورا.. 5 عادات يومية تسبب ترهل البطن

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
55712

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager